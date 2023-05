Chinezii construiesc în deșert armele care dau fiori americanilor

Postul american a consultat imagini satelitare realizate de către societatea americană BlackSky într-un deşert a cărui localizare nu este dezvăluită, în nord-vestul Chinei.

Aceste imagini au fost realizate cu trei luni înainte de doborârea unui balon spion chinezesc în largul South Carolina.

Aparatul măsoară aproximativ 30 de metri lungime şi se afla în apropierea unei piste cu o lungime de un kilometru şi unui hangar cu o lungime de 270 de metri.

Acest dirijabil ar putea fi folosit ca un fel de ”bubmarin aerian”, apreciază directorul executiv al Oklahoma Aerospace Institute, Jamey Jacobs.

Capacităţile de propulsie şi navigaţie au fost special concepute, potrivit postului, pentru a-i permite să navigheze o lungă perioadă de timp.

”Aceasta este următoarea etapă în China în privinţa dezvoltării ingineriei şi susţinerii finananţării cercetării”, estimează Jamey Jacobs.

Dirijabilele sunt ”mai ieftine şi furnizează informaţii mai precise” decât sateliţii şi sunt ”mai puţin sensibile” decât avioanele, se arăta într-un raport din 2018 al Rand Corporation, un centru de reflecţie foarte apropiat armatei americane.

Spionajele american şi chinez, contactate de CNN, nu au dorit să comenteze.

BlackSky Releases Rare Satellite Image of Alleged Airship on Runway at Veiled Military Base in China #NewsBreak https://t.co/NPMrgnCZNo