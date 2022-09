Chirurgii au printat 3D inima pacientului înainte de operație!

Încă din copilărie, Tudor a fost consultat de nenumărați medici din toate centrele mari din țară, în speranța că va întâlni un specialist care să îi ofere o altă soluție decât cea de care s-a temut toată viața: intervenția chirurgicală cu tăierea sternului și deschiderea toracelui, ca pe o carte.

„Cu o lună înainte de a veni la consult la domnul profesor Victor Costache, am fost la un alt spital particular din București. Nu mi-au dat nicio speranță de a face o operație minim invazivă. Nu am fost de acord cu operația pe cord deschis, indiferent cât mai aveam de trăit! Până la vârsta de 44 ani, nu găsisem un medic în care să prind încredere. Nu mai aveam speranța să întâlnesc un medic atât de bun, care să îmi salveze viața! Dar nu fusesem până atunci la SANADOR!”. Așa își începe povestea Tudor, diagnosticat de la o vârstă fragedă cu defect septal atrial asociat cu drenaj venos pulmonar aberant.

În condiții obișnuite, pentru a diagnostica pacienții cu astfel de malformații, se corelează datele clinice obținute prin tomografie computerizate și ecocardiografie. La Tudor, însă, nu a fost posibil din cauza complexității dispoziției venelor pulmonare. În cazul său, informațiile date de investigațiile imagistice au fost neconcludente.

La Spitalul Clinic SANADOR, echipa de chirurgie cardiovasculară condusă de Prof. Dr. Victor Costache, expert în chirurgie cardiovasculară minim invazivă și implantare valve transcateter, a decis realizarea unui mulaj printat 3D al inimii pacientului, pentru a stabili înaintea operației, cu mare precizie, dacă intervenția chirurgicală se poate realiza minim invaziv, prin chirurgie video-asistată. Intervenția chirurgicală s-a desfășurat apoi conform planului, minim invaziv, și s-a finalizat cu succes. Grație tehnologiilor avansate, echipamentelor de ultimă generație și, mai ales, unei echipei medicale dedicate, Tudor a găsit la Spitalul Clinic SANADOR opțiunea terapeutică la care nu mai îndrăznea să spere.

După intervenția chirurgicală, evoluția a fost foarte bună. Tudor a stat mai puțin de o zi în Terapia Intensivă și s-a externat după numai 5 zile. Recuperarea atât de rapidă a fost posibilă deoarece Spitalul Clinic SANADOR este singurul centru de excelență din România care a implementat sistemul fast-track de îngrijire intra- și postoperatorie, care permite detubarea pacientului în primele 8 ore de la intervenția chirurgicală și transferul rapid al acestuia în secția de specialitate. Astfel, începe mult mai rapid programul de recuperare medicală specifică și pacientul își poate relua curând activitatea, în condiții de confort maxim.

„Mulțumesc din suflet domnului Prof. Dr. Victor Costache! Mi-a dăruit a doua viață, a doua șansă. M-am născut a doua oară! Am fost operat de doar câteva zile și mă simt pe zi ce trece mai bine și tot mai bine. Domnului profesor Costache îi doresc tot binele și toată sănătatea din lume!”, transmite cu emoție în glas Tudor.

Spitalul Clinic SANADOR asigură pacienților cele mai moderne tratamente de chirurgie cardiacă minim invazivă, realizate de medici cu o vastă experiență și cu stagii de formare și perfecționare în importante centre de excelență internaționale. În cazurile cu indicații în acest sens, intervențiile chirurgicale pot fi completate cu proceduri de cardiologie intervențională, realizate în cele 2 săli hibride dotate fiecare cu câte un angiograf ultraperformant Philips Azurion 7, de ultimă generație.

Prof. Dr. Victor S. Costache este membru al Academiei Franceze de Chirurgie, directorul programului universitar de chirurgie cardiovasculară al Universității Titu Maiorescu, medic primar chirurgie cardiovasculară, expert în chirurgie cardiovasculară minim invazivă și implantare valve transcateter.