Chitara folosită de Johnny Ramone la înregistrarea a 15 albume a fost vândută pentru aproximativ 1 milion de dolari

Chitara folosită de Johnny Ramone la înregistrarea a 15 albume şi în 2.000 de concerte ale trupei Ramones a fost vândută la o licitaţie din Statele Unite pentru aproximativ 1 milion de dolari, informează News.ro.

Chitara electrică Mosrite Ventures II din 1965 a fost cumpărată cu 937.500 de dolari de un colecţionar american ce a dorit să rămână anonim, a transmis luni casa de licitaţii RR Auction din Boston.

Ramone, pe numele real John Cummings, a cumpărat instrumentul pentru a-şi înlocui chitara albastră Ventures II, care îi fusese furată.

Pe ea a cântat în toate concertele Ramones începând din noiembrie 1977, până la retragerea sa, în august 1996. Ramones s-a destrămat în 1996, după un turneu de promovare a albumului „Adios Amigos”, ultimul material de studio al grupului. Un album live, „We're Outta Here!”, cu înregistrări din acea serie de show-uri, a fost lansat în 1997.

Johnny Ramone a murit în 2004, din cauza unui cancer la prostată. Solistul Joey Ramone, pe numele real Jeff Hyman, a murit în 2001 din cauza unui cancer limfatic. Basistul Dee Dee Ramone, pe numele real Douglas Colvin, a murit din cauza unei supradoze de droguri, în 2002. Bateristul Tommy Ramone, pe numele real Tamás Erdélyi, ultimul membru supravieţuitor din formula originală a trupei, a murit tot din cauza unui cancer, în 2014.

Chitara, alături de alte obiecte care au aparţinut membrilor trupei, a fost parte din colecţia lui Daniel Ray, muzician care a colaborat multă vreme cu Ramones.

În licitaţia începută pe 24 august şi încheiată în weekend au mai fost vândute o chitară Mark-2 a lui Johnny Ramone, pentru 50.000 de dolari, şi microfoanele Shure folosite de Joey Ramone în ultimul concert al trupei, pentru 13.000 de dolari.

Ramones a influenţat o generaţie de artişti rock, iar piese ca „I Wanna Be Sedated" şi „Blitzkrieg Bop" i-au adus celebritatea. Trupa punk-rock a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2002.

Grupul s-a făcut remarcat pe scena legendarelor cluburi CBGB din New York şi Max din Kansas City. De la albumul de debut, apărut în 1976, trupa a făcut eforturi pentru a obţine succesul comercial şi a lăsat o importantă amprentă pe scena rock. Deşi nu a avut vreodată un cântec în Top 40, Ramones a marcat trupe precum Green Day şi Nirvana.