Chitara lui Kurt Cobain face furori printre colecţionari în America - Licitaţia proneşte de la un milion de dolari

Chitara pe care a cântat Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, în timpul celebrului concert "Unplugged" din noiembrie 1993, la New York, va fi licitată de la un preţ de pornire de un milion de dolari, potrivit news.ro.

Chitara folosită de Kurt Cobain în timpul înregistrărilor din 1993 va fi scoasă la licitaţie, în cadrul unei sesiuni organizate între 19 şi 20 iunie, la Los Angeles, cu un preţ de pornire de un milion de dolari.

Instrumentul semi-acustic care va fi pus în vânzare la casa Julien's Auctions este un model rar, D-18E, fabricat de lutierul american Martin în doar 302 de exemplare, acesta datând din 1959.

Chitara corespundea regulilor emisiunii "Unplugged" a canalului american MTV, în care artiştii invitaţi nu foloseau decât instrumente acustice sau semi-acustice.

Concertul "Unplugged", înregistrat la New York, pe 18 noiembrie1993, reprezintă apogeul Nirvana, unul dintre cele mai marcante grupuri rock din anii 1990, care a impus mişcarea grunge.

În afară de marile succese, grupul a interpretat atunci o piesă de David Bowie, "The Man Who Sold the World", care a devenit un reper.

Kurt Cobain, depresiv şi dependent de heroină, s-a sinucis la şase luni după această prestaţie, pe 5 aprilie 1994.

Chitaristul şi cântăreţul nu a văzut albumul "Unplugged", care s-a impus pe primul loc în vânzări de la lansare, în noiembrie 1994. Potrivit revistei Billboard, discul s-a vândut în peste 5 milioane de copii în Statele Unite.

Chitara se vinde cu carcasa, personalizată de Kurt Cobain, precum şi trei bilete de depozitare a bagajelor.

Cea mai scumpă chitară din istorie este un Fender Stratocaster, numită "Black Strat", folosită de chitaristul formaţiei britanice Pink Floyd, David Gilmour.

A fost vândută de muzician pentru 3,975 de milioane de dolari, în cadrul unei sesiuni organizate în iunie 2019 de casa Christie's, în scop caritabil.

La sfârşitul lui octombrie 2019, celebrul pulover verde măslină purtat de Kurt Cobain în timpul aceluiaşi concert "Unplugged" a fost vândut pentru 334.000 de dolari, în cadrul unei licitaţii organizate de Julien's Auctions.