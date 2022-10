Cinci ani de la întronizarea Preasfinţitului Ignatie ca Episcop al Hușilor

Preasfinţitul Părinte Ignatie a împlinit cinci ani de la întronizarea ca Episcop al Huşilor, sâmbătă, 22 octombrie. Până la învestirea în această demnitate, ierarhul a fost Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, cu titulatura Mureşeanul.

La acest eveniment aniversar, Patriarhul Daniel l-a felicitat pe Episcopul Ignatie, informează basilica.ro.

Episcopul Ignatie s-a născut în 7 iulie 1976, în Bilbor, jud. Harghita. A absolvit Şcoala Generală în comuna natală, Bilbor, jud. Harghita în anul 1991. A urmat cursurile Colegiului „Mihai Eminescu” din Topliţa, jud. Harghita (1991-1992), ale Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia (1992-1997) şi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (1997-2001).

A fost admis la cursurile doctorale de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu, specializarea Patrologie şi Literatură Postpatristică, sub îndrumarea ştiinţifică a arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu (2001-2007). Studiile doctorale au fost continuate la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din cadrul Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea ştiinţifică a diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza (2007-2011), sub a cărui conducere magistrală a întocmit şi susţinut teza de doctorat: Sfântul Grigorie Palama şi doctrina despre energiile necreate (Bucureşti, 2011).

În perioada 2003-2008 a urmat studii postuniversitare (doctorat) în Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Greciei şi al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion).

A fost hirotonit diacon şi preot în anul 2001 şi tuns în monahism în 2008, pe seama Mănăstirii Sfânta Treime din Alba Iulia (Catedrala arhiepiscopală). În acelaşi an a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 2011 la cel de arhimandrit.

În data de 24 octombrie 2011 a fost ales, în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, cu titulatura Mureşeanul. Hirotonia în arhiereu a avut loc în data de 11 decembrie 2011 la Catedrala Mitropolitană Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail din Paris, Franţa.

Ierarhul a fost ales Episcop de Huşi în data de 5 octombrie 2017 cu majoritate de voturi de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul ședinței de lucru prezidate de Patriarhul Daniel.

Întronizarea ca Episcop al Huşilor a avut loc în 22 octombrie 2017.

Ierarhul român are conturi de social media pe reţelele Twitter (@IgnatieEp) şi Instagram (episcolul_ignatie).