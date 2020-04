CIOCNIRE dură intre liderii PNL și PSD: Se urcă cu picioarele pe necazul oamenilor/Se încearcă acoperirea a ceea ce se întâmplă de fapt în județe PNL

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a acuzat președinții de consilii județene din PSD că își administrează defectuos regiunile în lupta cu pandemia de COVID-19. În replică, Marcel Ciolacu, șeful interimar al social-democraților, i-a acuzat pe liberali de același lucru. Totul s-a petrecut în direct la B1 TV, liderul PSD răspunzând acuzațiilor aduse de reprezentantul PNL.

„Eu nu am acuzat pe nimeni. Am prezentat o situație reală pur și simplu, pentru că m-am săturat de ipocrizia acestui personaj numit Marcel Ciolacu, care se urcă cu picioarele pe necazul oamenilor, împreună cu partidul lui, pe care îl conduce. Eu am spus următorul lucru. I-am cerut lui Marcel Ciolacu să lase politica, campania electorală, să lase locuința lui luxoasă din București și să meargă la Buzău, pentru că acolo e nevoie de el, de toți colegii care pot da o mână de ajutor și am semnalat următorul lucru. La Buzău, de unde este domnul Ciolacu, am sesizat că cei de la consiliul județean și de la primărie nu au alocat bani pentru achiziția unui aparat de testare, de diagnosticare, cum sunt aceste PCR.

Citește și: Klaus Iohannis spulberă visurile românilor: Nu suntem în faza în care putem să ne relaxăm

În aceste condiții, acel PCR a fost adus de către Guvern. Am prezentat o situație domnului Ciolacu, care acuză Guvernul că nu face testare, că PSD și baronii roșii ai PSD, în mod intenționat, nu investesc în această aparatură de achiziționare, de la nivelul consiliilor județene, pentru că ei au 28 de baroni roșii în România. Le-am spus că la Brăila, de exemplu, acolo se încearcă punerea în funcțiune a unui PCR de la Direcția sanitar-veterinară, adică de la Guvern. La Buzău v-am explicat situația. La Gorj se încearcă pornirea unui aparat pe TBC. Haideți să vă spun ce a făcut domnul Arsene la Neamț. L-a adus în data de 3 aprilie, s-a pus în poze domnul Arsene cu aparatul și el, în ziua de astăzi, nu testează. La Vrancea, la Marian Oprișan, este aceeași situație. PCR a ajuns trimis de Ministerul Sănătății. La Teleorman se încearcă punerea în funcțiune a acelui PCR de la Direcția sanitar-veterinară. La Olt, Tulcea șamd”, a afirmat Florin Roman.

În replică, Marcel Ciolacu a adus o acuzație similară președinților de consilii județene din PNL. În ceea ce privește Buzăul, șeful interimar al PSD a explicat că aparatul PCR există, fiind cumpărat de minister, și că autoritățile centrale au ajuns la un consens cu Direcția de Sănătate Publică, astfel încât autoritățile locale să asigure testele și „ce mai este nevoie”.

Citește și: Sindicatele din Sănătate trag semnalul de alarmă: În 27 de zile vor fi infectați toți salariații din sănătate

„La Buzău există acest aparat. El a fost cumpărat de minister. Au picat de acord, cu DSP, ca Consilul Județean și Primăria Municipiului (n.r. – Buzău) să vină cu testele și cu ce mai este nevoie. Sunt lucruri care se fac local. Unii oameni pot înțelege. În schimb, eu am altă problemă. Ieri a fost o ședință la PNL și s-a hotărât acest atac. Nu am nicio problemă. Nu m-ați văzut în aceste zile. Am respectat problemele adevărate ale românilor. Se încearcă acoperirea a ceea ce se întâmplă de fapt în județe conduse de PNL, și cred că ceea ce se întâmplă la Suceava e evident, ceea ce se întâmplă la Arad e evident, ceea ce se întâmplă la Brașov e evident, ceea ce se întâmplă la Deva este evident.

Niciun astfel de județ sau UAT nu este condus de cineva de la PSD. (...) Este o mizerie de atac. A fost normal să reacționez și să îmi apăr colegii. În schimb, mă așteptam ca la televiziuni să se discute de județul Neamț, Iași și Bacău, care s-au unit să cumpere un spital tampon în toată Moldova, cumva să aibă un tampon de județul Suceava, unde s-au scăpat frâiele”, a afirmat Marcel Ciolacu.