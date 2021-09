Ciolacu îi dă lui Rareș Bogdan cu rechizitele în cap: Lăsați-mă cu filmele! Ne pregătim de închis școlile

Președintele PSD Marcel Ciolacu și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan au avut o ciocnire puternică în cadrul unei dezbateri televizate. Liderul PSD i-a reproșat liberalului că nu sunt deloc atenți la nevoile reale ale oamenilor și că se ocupă de lucruri care nu a nimic a face cu viața reală și a nominalizat începerea cursurilor școlare ca fiind o problemă presantă.

Marcel Ciolacu l-a întrebat pe Rareș Bogdan ce răspuns le dă părinților care întreabă dacă mai începe școala și dacă începe până când va fi aceasta deschisă ținând cont de zvonistica privind închiderea școlilor în format fizic din luna octombrie:

”Vreti sa imi spuneti in astia opt luni cati km a facut Drula, cate irigatii a facut Oros? Absorbtia de fonduri e 0,2 la suta de cand e Ghinea! Apropo, cu scolile ce faceti? Ma bucur ca avem concerte la Cluj, aveti si congres de 5000 de voturi, bine ca nu avem voie sa facem mitinguri. Ce facem cu valul 4, ca Campeanu a spus ca e posibil sa inchidem scolile iar? La Berlin se vorbeste de inchiderea scolilor? Orban le-a tinut inchise un an. Oamenii nu o sa stie cate rechizite cumpara pentru copii. Lasati-mă cu filmele! Ne pregatim de inchis scolile.”a spus Marcel Ciolacu.

”Rares Bogdan: Campeanu o sa explice.

Marcel Ciolacu: Nu am treaba cu Campeanu, puneti pe cine vreti, nepoate, ciocli, dar stiti cine e vicepremier cu sanatatea? Barna, pe care il asteptati la guvernare. Vreti sa imi aduc aminte cum ati pitit mortii si apoi i-ati numarat ca pe oi? Asa s-a intamplat, Voiculescu a zis ca s-au pitit mortii in statistica si am raportat in fiecare zi o suta in plus. Va spun ce se intampla in România în momentul asta. Care sunt specialistii vostri, ca mi-au scapat, dupa doi ani de pandemie? Eu vi-i spun pe ai mei, Rafila si Cercel. Spuneți-mi doi în afara de Arafat!”, a fost dialogul dintre cei doi în studioul B1 în Emisiunea moderată de Silviu Mănăstire.