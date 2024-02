Ciolacu le promite primarilor o schimbare majoră în an electoral: 'Voi forța la maximum administrația centrală să descentralizăm finanțările'

Premierul Marcel Ciolacu le-a spus marți primarilor de comune, la sesiunea ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), că va „forța la maxim” ca finanțările din fonduri UE să fie accesate online astfel încât edilii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze în Capitală.

„Azi românii nu mai pot fi păcăliți cu vorbe. Este un an electoral și ei vor judeca pe fapte, adică pe ce s-a făcut cu adevărat în localitatea lor. Pe proiecte importante de investiții. De aceea, prioritatea mea absolută când am devenit premier a fost și rămâne aceea de a duce către comunitățile locale cel mai mare volum de investiții posibile, atât de la buget cât și bani europeni. Concret, realitatea este că nivelul investițiilor în comunitățile locale a ajuns fără precedent. Pe programul Anghel Saligny, sunt contractate proiecte de drumuri, apă și canalizare de peste 33 de miliarde de lei, plus 1,5 miliarde de lei pe gaze. La cele două PNDL-uri, s-au depășit 40 de miliarde deja decontate și aproape 8.000 de obiective finanțate”, a declarat Ciolacu.

„Nu va fi un an simplu, nici n-am mai avut așa ceva din 2020 încoace. După crize suprapuse, avem acum alegeri suprapuse în același an. De aceea, una dintre prioritățile guvernării este ca, în 2024, să luăm decizia cea mai bună încât să nu transformăm primăriile în ghișee electorale deschise nonstop!”, a adăugat premierul.

Fără 'linsul clanței' la București

Ciolacu a mai spus că:

„Primăriile trebuie să-și poată continua șantierele de investiții. Și să poată accesa noi finanțări. Iar eu voi forța la maximum administrația centrală să descentralizăm deciziile legate de asemenea finanțări cât putem de mult. Fondurile europene trebuie accesate nu de la București, ci dintr-un loc cât mai aproape de destinația banilor! Nu inventăm nimic, ci aplicăm un principiu European: decizia să fie cât mai aproape de cetățean!

Iar primarii să nu mai fie nevoiți să vină la oraș cu volume întregi de proiecte de investiții, cu mii de file unde să semnezi pe fiecare pagină! Trebuie să existe un sistem digital unic la nivel național în care un primar să-și încarce proiectul într-o aplicație informatică. Totul cu semnătură digitală, evaluarea să fie transparentă și decizia luată cât mai rapid!”

Descentralizare