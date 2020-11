Cioloş, întrebat dacă Tătaru trebuia să demisioneze după tragedia de la Piatra Neamţ: 'Semnalul moral trebuie să îl dea cetăţenii prin vot'

Copreşedintele Alianţei USR PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, vineri, la Târgovişte, întrebat dacă ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ar fi trebuit să demisioneze după tragedia de la Piatra Neamţ, că nu ştie dacă cu o lună înainte de alegerile parlamentare demisia unui ministru rezolvă o problemă care este una de comportament şi de mentalitate. Plus nu va intra la guvernare cu PSD”.

“Nu ştiu dacă cu o lună înainte de alegeri demisia unui ministru rezolvă o problemă, care e problemă structurală de comportament şi de mentalitate. Semnalul moral trebuie să îl dea cetăţenii prin votul de peste mai puţin de o lună. Acolo se schimbă lucrurile. Că altfel ar fi chiar simplu să îşi dea demisia un ministru, care nici măcar nu a numit directorul respectiv acolo, că a fost numit de preşedintele Consiliului Judeţean, că managementul spitalelor prin lege este la Consiliul Judeţean, are şi ministrul partea lui de vină, are şi Guvernul partea lui de vină”, a afirmat Cioloş.

El a mai fost întrebat în conferinţa de presă susţinută la Târgovişte dacă este mulţumit de guvernarea liberală şi dacă după 6 decembrie intră la guvernare alături de liberali.

“Nu are nicio legătură faptul că vom intra sau nu după alegeri într-un guvern cu PNL-ul, nu are legătură cu mulţumirea sau nemulţumirea de felul cum se guvernează acuma. Vă spun din start că voi vota cu USR-Plus. Deci cât sunt de mulţumiţi sau nu de guvernarea PNL vor decide cetăţenii şi alegătorii. Sunt multe lucruri pe care le-aş fi făcut altfel, dar acum nu ce cred eu personal despre PNL contează. Sunt lucruri care au fost făcute, sunt multe lucruri şi angajamente ale guvernului actual luate acum un an… chiar eu am prezentat în urmă cu vreo săptămână şi ceva vreo opt, nouă angajamente pe baza cărora USR a susţinut, a votat acest Guvern în Parlament şi USR-Plus l-a susţinut care nu au fost îndeplinite. Sigur există scuze pentru unele dintre ele, că nu a fost majoritate şamd”, a explicat Dacian Cioloş.

Întrebat dacă USR-PLUS de voie sau de nevoie ar guverna alături de PSD după alegerile parlamentare, copreşedintele alianţei a răspuns: “În niciun caz. Şi nu va fi nici voie, nici nevoie. Voie nu e în niciun caz şi vă garantez că nu va fi nici nevoie pentru că cu ceea ce au făcut până acum în ultimii ani când au avut aproape putere discreţionară sau şi-au arogat o putere discreţionară în Parlament pentru că având majoritate au făcut ce au vrut. Vedeţi că deja foarte mulţi cetăţeni români au înţeles ce e cu PSD-ul, dar în niciun caz USR-Plus nu va intra la guvernare cu PSD”.