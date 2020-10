Ciprian Tătăruşanu are TUPEU: 'Ne pare rău, dar Islanda cred că per total a meritat victoria. Nu putem să stăm să plângem trei zile '

Ciprian Tătăruşanu a declarat, joi seară, după meciul pierdut de naţionala României în faţa Islandei, scor 1-2, că îi pare rău de acest rezultat, dar islandezii au meritat să se impună.

“Din păcate a ratat această şansă. Îmi pare rău, la fel şi colegilor, ne-am dorit foarte mult să învingem în seara asta, dar Islanda a fost o echipă bună, au făcut jocul lor obişnuit şi cred că per total au meritat victoria. Nu sunt dezamăgit de cum a jucat echipa, repriza a doua am găcut un joc foarte bun, ne-am dorit foarte mult. Prima repriză nu am reuşit să ne impunem jocul. Păcat că nu am reuşit să înscriem şi golul doi.

Am văzut reluările. La faza unde s-a cerut penalti a fost penalti, dar asta a fost decizia arbitrului, o respectăm. Sigurdsson mai ales în prima repriză a avut două execuţii foarte bune, e un jucător valoros. Din păcate pentru noi astăzi a prins o zi foarte bună. Cu toţii ne-am dorit foarte mult, dar în seara asta atât s-a putut din păcate. O să încercăm să trecem peste acest eşec. Suntem dezamăgiţi, dar acum nu putem să stăm să plângem trei zile până la următorul meci. Încercăm să câştigăm în Norvegia şi acasă cu Austria”, a spus Tătăruşanu la Pro TV.

România a fost învinsă, joi, la Reykjavik, cu scorul de 2-1 (2-0), de Islanda, în semifinalele play-off-ului de calificare la turneul final al Campionatului European din 2021. Tricolorii nu vor participa la turneul la care şi Bucureştiul găzduieşte meciuri.

