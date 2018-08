Circulație restricționată în centrul Capitalei: Un șofer a intrat într-un autobuz. Mai multe persoane au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc, marți dimineața, în zona Piața Victoriei, un autoturism intrând în coliziune cu un autobuz. Trei persoaneu au fost transportate la spitale din București în urma impactului. Circulația pe Bulevardul Lascăr Catargiu este restricționată.

La ora 05: 45, conducatorul unui autoturism in varsta de 26 de ani care circula in Piata Victoriei dinspre Cal. Victoriei catre Bd. Iancu de Hunedoara, la intersectia cu Bd. Lascar Catargiu a intrat in coliziune cu un autobuz linia 783 care circula pe bd. Lascar Catargiu si nu avea calatori. Din accident a rezultat ranirea a 3 pasageri din autoturism, potrivit Brigăzii de Poliție Rutieră.

Traficul este restrictionat pe benzile 1 si 2 pe Bd. Lascar Catargiu sensul dinspre Piata Romana si pe Bd Iancu de Hunedoara sensul catre str Roma.

Victimele sunt constiente si au fost transportate la Spitalul Floreasca si la Spitalul Elias.