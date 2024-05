Cîţu îl provoacă pe liderul PSD la o dezbatere: 'Ciolacu, rămâi un mitoman frustrat!'

Fostul premier Florin Cîţu îi răspunde, joi, premierului Marcel Ciolacu, după ce liderul PSD afirmase că datoria publică la 52,4% din PIB în februarie 2024 este din cauza guvernării Cîţu deoarece acesta a făcut împrumuturi de 200 miliarde lei, conform News.ro.

”Ciolacu, rămâi un MITOMAN frustrat! Ai curaj să dezbatem public despre situaţia economică în guvernarea liberală vs. guvernarea socialistă? Nu ai. Dacă nu te ţine şefu' de mână, eşti praf. Tovarăşe Ciolacu, guvernul pe care, dintr-o eroare istorică, îl conduci, spune că guvernarea socialistă a împrumutat cei mai mulţi bani din istoria României”, scrie fostul premier într-o postare pe Facebook.

„Toate instituţiile statului spun că ai crescut inflaţia să ascunzi creşterea istorică a datoriei publice. Degeaba. În guvernarea socialistă România este singură ţară unde datoria publică creşte. Deşi ai crescut preţurile ca să ai cea mai mare inflaţie din UE şi cele mai mari dobânzi. Şi mai spun ceva TOATE instituţiile statului român. Guvernarea de dreapta este cea mai responsabilă cu banul public! Asta sigur doare. Dar trece. În curând ajungi şi tu şi socialiştii din jurul tău la lada de gunoi a istoriei”, mai spune Cîţu.

Valoare record a împrumuturilor

Senatorul PNL precizează că ”în 2023, guvernare socialistă, împrumuturile statului român au ajuns la CEA MAI MARE valoare din istorie: 205 miliarde lei.

”Guvernarea liberală din 2021 este SINGURA guvernare care a SCĂZUT împrumuturile statului român. 2020= an de pandemie statul împrumută 149 miliarde lei. 2021= an de pandemie şi totuşi guvernarea liberală SCADE suma împrumutată cu 18 de miliarde lei la 131 miliarde lei. 2022 = începe guvernarea socialistă şi împrumuturile cresc cu 19 miliarde lei. 2023 = guvernarea socialistă continuă şi împrumuturile cresc cu 55 de miliarde lei (!!!) Doar o guvernare de dreapta poate stopa îndatorarea statului român. Am arătat asta în 2021, o putem face din nou”, afirmă Cîţu.

El mai scrie că ”au trecut deja 2 ani şi jumătate şi până acum conducerea actuală şi restrânsă a PNL nu a avut nicio poziţie oficială referitor la atacurile mizerabile şi mincinoase ale lui Ciolacu la guvernarea liberală din 2020-2021, guvernare care a tăiat taxele introduse de PSD, a aprobat PNRR, a aprobat Anghel Saligny etc” . ”E ok. Românii ştiu cine ce a făcut şi în curând ne vor spune ei ce cred despre guvernarea liberală vs guvernarea socialistă. Check, please!”, mai spune Cîţu în postare.

Acuzațiile premierului

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat cum de a ajuns datoria publică la 52,4% din PIB în februarie 2024 în guvernarea PSD-PNL, că din cauza guvernării Cîţu deoarece acesta a făcut împrumuturi de 200 miliarde lei.

Şeful Executivului a subliniat că, „în decursul acestui an, datoria publică va ajunge la 48-49%” şi a anunţat o întrunire cu miniştrii pentru a discuta despre jaloanele din PNRR şi mai ales despre investiţiile prevăzute acolo.

„Păi vă spun eu – de la guvernarea domnului Cîţu, fiindcă atunci când a guvernat PSD, acea ciumă roşie a lăsat datoria publică la 36%. A venit domnul Cîţu care a făcut împrumuturi de 200 de miliarde de lei. Repet, 200 de miliarde de lei. Normal şi eu am credit la bancă şi dumneavoastră, primele rate ţi le pui, când trebuie să dai banii. Corect? Dacă vrei să îţi cumperi o locuinţă, te gândeşti că nu ţi-e suficientă locuinţa pe care o cumperi, trebuie să o şi mobilezi, trebuie să îi pui şi yală şi atunci îţi pui ratele mai mari după trei, patru ani. Aşa a făcut şi domnul Cîţu. A făcut 200 de miliarde lei datorii, niciunde în lume nu se întâmplă ca partidul care a câştigat alegerile să nu fie desemnat să aibă propunerea de premier, s-a făcut o coaliţie de dreapta care a funcţionat cred că vreo opt luni. Până când, cunoaştem toţi situaţia la care s-a ajuns”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat cum s-a ajuns în guvernarea PSD-PNL ca datoria publică să depăşească 52% din PIB, miercuri la Buzău.