Unde se duc banii împrumutați de România: explicațiile ministrului Finanțelor, Florin Cîțu / VIDEO

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a explicat luni în Parlament cum s-au cheltuit împrumuturile luate de România în luna aprilie:

Împrumuturile efectuate în luna aprilie au fost alocate pentru: cheltuieli de personal - 8,8 miliarde de lei, mai puţin cu 60 de milioane de lei faţă de luna martie pentru că s-a folosit telemunca; pensii - 6,4 miliarde de lei; indemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (şomaj tehnic)- 312 milioane de lei; plată şomaj - 61,6 milioane de lei; indemnizaţii acordate pentru alţi profesionişti precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii - 96 milioane de lei. "În total, peste 400 de milioane de lei pentru cei afectaţi de criză doar în aprilie", a subliniat Florin Cîţu.

Indemnizaţiile acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ s-au ridicat la 200.000 lei şi stocuri de urgenţă medicală (MAI) aproximativ 200 de milioane de lei. Pentru concedii medicale, în aprilie s-au plătit 366 milioane de lei.

"Ne-am împrumutat să plătim pensii mărite, salarii mărite, şomaj tehnic, în condiţiile unei crize nemaîntâlnite şi aici este ceea ce vă doare cel mai tare. M-am împrumutat mai ieftin decât vă împrumutaţi voi anul trecut. Cu un punct procentual mai ieftin. Asta arată încrederea investitorilor străini în România. Sunt singurul ministru din istorie care a reuşit să se împrumute la dobânzi negative, adică dăm înapoi mai puţin decât am împrumutat. Acesta este indicatorul care arată că investitorii, toţi, au încredere în Guvernul României şi în măsurile implementate de noi. Dobânzi mai mici, dobânzi negative, aşa se măsoară în lumea financiară încrederea", a subliniat ministrul citat.

Florin Cîțu a mai declarat că Guvernul împrumută bani pentru a plăti facturi şi cheltuieli făcute de fosta guvernare PSD.

"Am lăsat la final discuţia despre împrumuturi, o ciorbă reîncălzită de semnatarii acestei moţiuni. Este momentul să vă dau o lecţie de economie. Şi trebuie să ascultaţi cu atenţie, pentru că nu ştiu dacă mai vin să vorbesc despre împrumuturi din nou. Am văzut că aţi prezentat ieri jumătate dintr-un program faraonic. Este clar ca Dragnea încă conduce acest partid. Trebuie să înţelegeţi cum se finanţează un deficit bugetar pentru că România are de mai mult timp deficit bugetar. Ce înseamnă deficit bugetar? Înseamnă că avem cheltuieli mai mari decât venituri şi diferenţa trebuie acoperită de undeva. O să vă dau cele trei variante de a acoperi aceste deficit, pentru că ştiu că nu tăiaţi cheltuieli că nu sunteţi în stare. Ştiţi doar să le creşteţi. În primul rând ce a făcut PSD ani de zile: nu a plătit facturi. Nu plăteşti facturi reduci deficitul bugetar. Noi nu facem asta. Nu suntem ţepari. Noi suntem un partener onest al sectorului privat. Poţi să creşti taxele. Noi iarăşi nu facem acest lucru, nu creştem taxele dar ar trebui să fiţi cinstiţi cu romnii şi să le spuneţi că veţi creşte taxele pentru că programul pe care l-aţi prezentat ieri asta înseamnă. A treia variantă: împrumuturile. Ne împrumutăm pentru a plăti facturi şi cheltuieli făcute de PSD", a afirmat Florin Cîţu, la dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor a moţiunii simple depusă de PSD.

El a arătat, în context, că în 2020 vor fi plătite salarii mai mari în sectorul bugetar, pensii crescute în septembrie anul trecut cu 15%, indexarea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor cu rata inflaţiei, iar toate acestea sunt cheltuieli suplimentare.

"Dacă PSD ar fi fost un partid responsabil, nu ar fi trecut prin Parlament legi fără sursă de finanţare În ceea ce mă priveşte, la începutul anului am îngheţat salariile demnitarilor şi aleşilor locali. Da, sunt un ministru responsabil şi precaut. Şi pentru că sunt precaut, pe lângă împrumuturile care acoperă cheltuielile curente am construit şi un buffer semnificativ. Acest buffer s-a dovedit o plasă de salvare în momentul în care pieţele financiare peste tot în lume au îngheţat", a subliniat şeful de la Finanţe.