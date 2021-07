CNAIR a acceptat șase candidaturi în cadrul procedurii de atribuire a secţiunii 2: Boiţa - Cornetu din Autostrada Sibiu - Piteşti

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a acceptat patru asocieri şi două companii după finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor depuse în cadrul procedurii de atribuire Proiectare şi Execuţie "Autostrada Sibiu - Piteşti, Secţiunea 2: Boiţa - Cornetu", a anunţat, vineri, CNAIR.

"CNAIR SA a calificat, în urma aplicării criteriilor de selecţie, conform algoritmului de calcul aferent Criteriilor de selecţie nr. 1-5, următoarele candidaturi pe primele 6 locuri: Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret A.S. - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S; Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turiszm Ve Ticaret A.S. - Gulermak Agir Sanayio Inşaat Ve Taahhut A.Ş. - Yapi Merkezi Inşaat Ve Sanayi A.Ş. - Ozaltin Inssat Ticaret Ve Sanayi A.S.; Asocierea Aktor S.A. - Rizzani de Eccher S.p.A; Asocierea Strabag SRL - Acciona Construccion SA; Impresa Pozzarotti & C S.p.A; Astaldi SPA", se menţionează în comunicatul remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în perioada imediat următoare, Autoritatea Contractantă va transmite Invitaţia de participare la Etapa a II-a a procedurii de atribuire - Etapa de depunere a ofertelor - candidaţilor ante-menţionaţi, scrie Agerpres.ro.

Termenul pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 20 septembrie 2021.