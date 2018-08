CNMR face apel la instituţiile statului: Posibilă implicare a unor servicii de informaţii străine în deturnarea protestului din Piaţa Victoriei

CNMR (Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei), organizatia cu cele mai mari si respectate organizatii din mediul social, academic, patronal,din zona afacerilor interne sau securitatii nationale si care reprezinta acum peste 5 milioane de romani, va convoca saptamana viitoare Consiliul de Coordonare al CNMR in regim de urgenta. Convocarea are loc in urma solicitarii transmise Presedintelui CNMR de mai multi presedinti de organizatii membre.

"Evenimentele si evolutia interna sunt de o gravitate extrema si CNMR condamna actele de violenta comise, indiferent daca victime au fost protestatari sau jandarmi.

In acest moment, CNMR se abtine de la speculatii privind vinovatia si scenariile din spatele evenimentelor tragice din aceste zile insa facem APEL catre decidentii Romaniei sa trateze situatia cu calm si responsabilitate. Ranirea cetatenilor romani indiferent de care parte se afla sau in cel mai rau caz decesul vreunui cetatean roman va lasa urme adanci in anul Marii Uniri asupra mentalului colectiv si va deturna ireversibil drumul spre progres al Romaniei.

Facem astfel APEL atat fata protestatari cat si fata de jandarmerie sa respecte legea", se arată într-un comunicat al Coaliţiei.

"Organizatiile membre CNMR atrag atentia si asupra riscului de vulnerabilizare a statului roman in aceasta perioada care poate genera brese de securitate ce pot fi exploatate de state vecine si nu numai in defavoarea cetatenilor romani. Nu excludem nici implicarea unor grupuri de persoane sau servicii de informatii din afara Romaniei in deturnarea protestului civic pasnic sau a altora care ar putea urma", se mai menţionează în comunicatul citat.

"Este responsabilitatea tuturor decidentilor romani sa comunice in aceste momente de criza. Si nu doar prin declaratii politice pentru a se asigura ca demersuri civice nu sunt confiscate si transformate in vulnerabilitati pentru Romania. Oricat de greu ar fi, cerem tuturor institutiilor statului si liderilor politici sa se asigure ca in anul Marii Uniri Romania nu permite dezbinarea/destramarea tarii de catre state sau grupuri ce vad in tara noastra o tara prea mare si puternica!. Mai multi presedinti de organizatii importante din CNMR mi au cerut convocarea Consiliului de Coordonare, lucru care se va intampla saptamana viitoare", a declarat Alexandru Cumpănaşu, preşedintele CNMR.