Coaliția PSD-ALDE intră în forță pe modificarea Codurilor Penal, de Procedură Penală și Civil

Comisia parlamentară specială pe legile Justiţiei începe marţi dezbaterile pe modificările la Codurile penal, de procedură penală şi de procedură civilă.

Şedinţa este programată să înceapă la ora 15,00.Săptămâna trecută, au avut loc dezbaterile generale asupra modificărilor codurilor penale.*** Uniunea Naţională a Judecătorilor din România va trimite Comisiei parlamentare speciale pe legile Justiţiei observaţii punctuale la proiectul de modificare a Codurilor penal, de procedură penală şi de procedură civilă, anunţa miercurea trecută preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan, care sublinia că există o nevoie reală de modificare a acestor coduri şi semnala o serie de probleme care necesită răspunsuri sau soluţii."Ceea ce este cel mai important să înţelegem este că există o nevoie reală de modificare a acestor Coduri, fie că vorbim de nevoia generată de punerea în acord a legii cu deciziile CCR, de implementarea unor directive. (...) Sunt şi chestiuni care ţin de politica penală a statului, unele vizează strict oportunitatea şi pentru acestea răspunderea revine în cele din urmă Parlamentului, care va fi chemat să dea seamă cetăţenilor. Sunt foarte multe probleme care necesită o atenţie sporită şi multă muncă, răbdare şi deschidere spre dialog'', a adăugat ea.*** Propunerile de modificare a Codurilor penal, de procedură penală şi de procedură civilă conţin "texte otrăvite", unele dintre acestea fiind destinate "pentru anumite dosare penale ale unor politicieni", declara deputatul PNL Cătălin Predoiu, în cadrul dezbaterilor generale ale Comisiei parlamentare speciale pe legile Justiţiei de săptămâna trecută."Simpla lectură a acestor proiecte demonstrează acest lucru, pentru că sunt amestecate amendamente benefice pentru garanţiile procesuale cu texte de-a dreptul otrăvite, care distrug capacitatea parchetelor de a combate infracţionalitatea de orice fel, nu numai de corupţie, de a inculpa. Amestecaţi apă cu otravă în aceste proiecte. Rezultatul: un proiect otrăvit!", susţinea Predoiu.*** Reprezentantul USR din comisie, deputatul Stelian Ion, a calificat proiectele de lege privind modificarea Codurilor penal, de procedură penală şi de procedură civilă ca fiind "deosebit de periculoase", nefiind asumate în mod concret de un iniţiator sau de un grup de iniţiatori."Aceste proiecte de lege sunt un regres, sunt deosebit de periculoase şi trebuie să fim deosebit de atenţi la forma pe care o va adopta comisia. Evident că există o încărcătură foarte puternică de natură politică şi totdeauna trebuie să vedem cine face aceste propuneri, cu ce scop şi, ca să fim mai clari, vreau să nu trecem cu vederea faptul că cele trei proiecte de lege sunt propuse de 160 şi ceva de deputaţi şi senatori ai PSD şi de 17 parlamentari ALDE. (...) Cine vine cu aceste iniţiative? Care e persoana? Care e grupul care a venit cu aceste modificări? Nu se pot identifica foarte uşor. Numitorul comun al acestei liste ar fi cei doi lideri ai partidelor - PSD şi ALDE", spunea Stelian Ion, membru al Comisiei speciale pe legile Justiţiei, arătând că "iniţiatorii din umbră" sunt în realitate "oameni care au grave probleme penale".*** Deputatul PSD Eugen Nicolicea a cerut miercurea trecută, în şedinţa Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei, definirea clară a sistemului judiciar, a cărei independenţă se cere apărată, în opinia lui neştiindu-se dacă acesta este independent sau nu atât timp cât nu are o definiţie."Cu privire la sistemul judiciar, nu am nimic împotriva termenului, numai că vreau şi eu o definiţie. Pentru că, neştiindu-se ce este, nu ştim dacă are independenţă. Dacă nu ştim dacă are independenţă, nu ştim dacă CSM are ce să apere. De asemenea, ne-am trezit prin toate MCV -urile, GRECO şi aşa mai departe să apărăm independenţa sistemului judiciar. Să ne dea cineva o definiţie şi atunci, dacă are independenţă, vă asigur că vom face totul ca să îi apărăm independenţa. Dacă o are. Neexistând o astfel de definiţie, am tras o concluzie că ar putea să fie instanţele plus parchetele - asta din butonul CSM-ului, când am apăsat şi am văzut că din sistemul judiciar lipsea CSM. Deci autoritatea judecătorească din care eliminăm CSM ar putea să fie sistemul judiciar. Dacă e aşa, nu cred că putem să vorbim de independenţa sistemului judiciar, de aceea mă deranjează. Am cerut data trecută să veniţi cu definiţia sistemului judiciar. Niciun judecător sau procuror nu a propus această definiţie. Şi cred că judecătorii şi procurorii ştiu foarte bine ce înseamnă folosirea unor termeni exacţi şi nu e voie să se folosească sintagme de presă, nişte noţiuni care nu sunt definite nici în Constituţie, niciunde", spunea săptămâna trecută, în comisie, Nicolicea.