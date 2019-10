Codecool, un start-up de educaţie IT din Budapesta, intră pe piaţa din România

Codecool, un start-up de educaţie IT din Budapesta, vine în această toamnă în România, şi compania prezintă totodată un studiu care relevă că României îi lipsesc anual peste 15.400 de specialişti IT, potrivit news.ro.

Şcoala de programare Codecool îşi plasează absolvenţii în joburi din segmentul IT, compania având deja parteneri de business în şapte ţări. Compania din Budapesta a avut un venit de 1,3 milioane de euro în 2017, 3,2 milioane de euro în 2018 şi ţinteşte la 5 milioane de euro anul acesta.

Compania a lansat acum trei ani un model disruptiv pentru formarea abilităţilor de programare şi de soft skills, destinat celor interesaţi de un rol în IT prin care să deprindă abilităţi digitale şi pentru a le asigura un loc de muncă.

Majoritatea specialiştilor pieţei şi a directorilor de companii admit că în fenomenul de recrutare şi cel de menţinere a personalului au nevoie de o abordare complet nouă în sensul formării competenţelor digitale, artaă compania.

”Observăm că automatizarea şi digitalizarea proceselor business afectează fiecare sector, de la producţie şi logistică până la vânzări şi administraţie, schimbare care necesită o forţă de muncă echipată cu abilităţi digitale, nu doar în companiile de tehnologie, ci în toate industriile, fie ele de producţie sau servicii. Creşterea companiilor din spaţiul central şi est european va fi definită de abilitatea acestora de a se adapta la ceea ce se numeşte transformarea digitală”, declară Balázs Vinnai, fondator Codecool.

Până acum, Codecool a instruit şi a ajutat 400 de persoane fără experienţă anterioară în sectorul digital să îşi găsească un job în domeniul IT, într-una dintre cele 100 de companii partenere. În acest moment, 500 de persoane studiază în 4 campusuri administrate de Codecool în Ungaria şi Polonia. Numărul acestora va creşte însă la 800 de studenţi, pentru că reţeaua se va extinde pe piaţa din România.

Compania va deschide un campus în Bucureşti, cursurile fiind programate să înceapă în luna septembrie a acestui an.

”Conform estimărilor din industrie, pe piaţa din România există o penurie de aproximativ 50.000 de profesionişti IT. Tot aceste date spun că până în 2020, România va avea un număr de 140.000 de profesionişti în IT. Momentan, peste 60% din companiile româneşti IT&C văd în recrutarea de personal IT o provocare de business. Discuţiile derulate în ultimul an şi jumătate cu jucătorii locali de pe piaţa de IT, dar şi cu cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, ne-au oferit certitudinea că e nevoie de Codecool aici şi că putem îmbunătăţi situaţia angajatorilor şi angajaţilor din sectorul IT”, crede József Boda, co-fondator şi CEO Codecool.

Codecool vrea să devină unul dintre cei mai mari furnizori de servicii din Europa în domeniul formării forţei de muncă digitală şi a managementului talentelor până în 2023. Codecool plănuieşte să deschidă 10 campusuri şi să dezvolte o reţea de aproximativ 10.000 de persoane până la acea dată. Până acum, Codecool s-a parteneriat cu companii precum: Morgan Stanley, NNG, Vodafone, Siemens, Prezi, Capgemini, Unicredit Bank, Generali, Groupama în a oferi absolvenţilor săi joburi.