Codrin Ștefănescu, către Petre Daea: 'Eu știu clar că nu ești informator DNA!'

Secretarul general APP, Codrin Ștefănescu, spune că ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu trebuie să ia în seamă declarațiile „coldiste” ale lui Liviu Dragnea după ce acesta din urmă a zis că umblă vorba că Daea l-ar fi turnat la DNA pe Adrian Chesnoiu.

„Am un mesaj pentru Petre Daea! Te rog să nu iei in seamă cele spuse de Liviu Dragnea despre tine! Eu știu clar că nu ești delator, nici informator, nici colaborator al DNA! Știu că nu ai nici o legătura cu anchetarea fostului ministru Chesnoiu, nici cu demiterea sa! Nu lua in seamă aceste declarații coldiste, aceste minciuni, aceste calomnii! Eu știu, și o spun public, că ești cel mai bun Ministru al Agriculturii din ultimii 32 de ani! Că ești cu adevărat un bun român, un patriot, cel mai bun specialist in domeniu și un susținător al intereselor românești! Știu, și o spun public, că tu ești autorul celui mai bun, românesc și suveranist program pe agricultură ( 2017-2019)! Nu alții care se laudă cu ceea ce nu au făcut!”, spune Codrin Ștefănescu pe Facebook.

„Nu lua in seamă jignirile, Petre Daea! Eu și colegii mei ( unii au lucrat direct sub comanda ta la programul de guvernare) te respectăm și te susținem! Și dacă vei avea greutăți din partea unor securistoizi din noul PSD, vom lua poziție publică! Continuă să faci bine, bunule român! Asta-i tot!”, a mai scris secretarul general APP.

