Codrin Ştefănescu, sarcastic după ce Iohannis a cerut demisii: 'Doreşte toate astea rapid, pentru că trebuie urgent să mai plece într-o vacanţă'

Codrin Ştefănescu, fost secretar general al PSD, reacţionează sarcastic la declaraţia de presă a lui Klaus Iohannis, în care preşedintele a cerut demisia Guvernului şi a procurorului-şef al DIICOT, Felix Bănilă.

"Ce am inteles eu din ceea ce-a citit Klaus de pe foile alea: cā tara e plinā de infractori, cu exceptia celor din PNL si asociatii lor. Cā PSD-istii trebuie sā moarā in chinuri cu totii. Cā votantii PSD sunt prosti si e musai sā-l voteze doar pe el. Cā vrea milioane de demisii, inclusiv cea a sefului Diicot pe care tot el l-a numit. Si doreste toate astea rapid, pentru cā trebuie urgent sā mai plece intr-o vacantā. Cā asa-i in România lui normalā", scrie Ştefănescu pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a solicitat demisia lui Felix Bănila din funcția de procuror-șef al DIICOT, pe fondul gestionării anchetei din Caracal. Șeful statului condamnă modul în care a fost tratată familia Melencu.