Colegii de breaslă sunt alături de Mihai Constantinescu - E o durere extraordinară în suflet pentru că este colegul nostru, prietenul nostru

Cântăreții Marcel Pavel, Sanda Ladoși și Adrian Enache ca și actorul Bogdan Stanoevici au vorbit despre modurile în care își doresc să fie alături de Mihai Constantinescu: ”Țae, Nu ne dezamăgi!”, i-a transmis Adrian Enache muzicianului internat în spital potrivit mediafax.

Colegii lui Mihai Constantinescu au încredere în puterea cântărețului care este cunoscut ca un luptător.

”Sunt trist. E o durere extraordinară în suflet pentru că este colegul nostru, prietenul nostru, noi știm că dânsul a mai avut o probleme și a avut și o intervenție destul de serioasă la momentul respectiv. I s-a extras un rinichi în urma unui cancer, din ce am înțeles eu. Noi nici nu am știut, am aflat ulterior. E un moment foarte trist pentru că, iată, artiștii foarte valoroși din generația aceea de aur sunt tot mai rari. Dânsul a terminat institutul de Educație Fizică și sport iar spiritul lui este de luptător. E un om foarte prietenos, foarte rezervat care a însemnat și înseamnă foarte mult pe scena muzicii ușoare. Cred că s-a măcinat în sufletul lui. Îmi și spunea că în cultură, oamenii de valoare sunt dați la o parte. Sunt lucruri pe care lumea nu le mai ia în seamă dar să știți că pe noi ne macină. Poate că un mic factor care a contribuit la consumul acesta sufletesc extraordinar”, a spus Marcel Pavel.

Pentru mulți, cântărețul a rămas legat de lansarea carierei în muzică.

”Mi-e foarte greu să vorbesc în general despre colegii mei, dar despre Mihai în mod special. Pentru că este cel care mie mi-a întins o mână, m-a îndrumat și m-a ajutat în primii mei pași în această carieră. Pot să spun că datorită lui Mihai eu sunt ceea ce sunt. El a avut ideea de a participa în 1988 la Festivalul de la Mamaia unde, practic, mi-a început cariera, iar de-a lungul timpului mi-a dat sfaturi legate de scenă, de atitudinea față de colegi. Știind tot bagajul pe care l-am acumulat alături de el, în turneele în țară, în concerte, și pentru tot ce a făcut el față de mine. Este o situație despre care nici nu îți găsești cuvintele. El a suferit foarte mult. Eu cred că bolile noastre trupești vin de undeva din supărările noastre care se acumulează în timp și care afectează organul care este mai slab în trup și ușor ușor se degradează. El a suferit nu atât el ca persoană ci pentru generația sa, de faptul că uităm întotdeauna de trecut, uităm să respectăm ce a fost și e important pentru cei tineri să respectăm trecutul. El a avut acest of al generației care nu a mai avut atenția pe care o merita”, arată Sanda Ladoși

Alții au în permanență un semn de identitate între muzica pe care au auzit-o în copilărie și proiectele pe care le au în vedere cu Mihai Constantinescu.

”Pentru cei din generația mea, Mihai Constantinescu este o parte integrantă a copilăriei și generației mele. Eu încă îi fredonez piesele și le știu textul. Asta înseamnă că dincolo de artistul care este a marcat această perioadă prin ceea ce a creat. Deși era considerat într-o vreme compozitorul copilăriei, piesele sale au mers mult peste vârsta copilăriei, ca dovadă, încă le fredonăm. Am citit ca toată lumea în presă despre Mihai Constantinescu. Știam că el a mai avut probleme de sănătate, noi ne știm de-o viață. Ne-am întâlnit nu demult, a venit la mine la circ pentru că voiam să organizăm un concert, eu fiind convins că va fi un sold-out pentru că Mihai Constantinescu rămâne un nume important care ne-a marcat spiritul și memoria afectivă”, a explicat Bogdan Stanoevici.

Dar pentru toți cei care îl cunosc, tensiunea momentului dificil prin care trece cântărețul este dublată de încrederea că Mihai Constantinescu a depășit și alte situații critice în ultimii ani.

”Suntem foarte triști de câteva zile aflând vestea asta”, a mărturisit Adrian Enache. ”Dar, în același timp, suntem și optimiști pentru că Mihai, sau, cum îi spunem noi, Țae, e puternic, e sportiv, e profesor de sport, a făcut parte din naționala de fotbal a artiștilor, a cântat acum câteva zile într-un club. Știu că situația este grea, dar, cum a convocat el echipa de îngeri acum ceva timp, o convoc eu de data asta căci el nu poate acum, echipa care să îl salveze pentru că ne-a încântat generații de generații și cred că merita mai multă atenție, nu doar în momente din astea grele. Sunt alături de Țae și cred că toată suflarea românească e alături de acest mare muzician și om care a iubit copii și, iară, se apropie ziua copilului și iar îl vom invoca pe Mihai Constantinescu, iar se vor difuza piesele sale. Sunt cu ochii pe presă, ascult știrile pentru că mă interesează și vreau să știu că Țae o să treacă și peste acest greu obstacol din viața lui. Suntem alături de tine, Țae, te rog nu ne dezamăgi. Vreau să ne vedem!”, a arătat cântărețul pentru MEDIAFAX.

Mihai "nu e la prima problemă de genul ăsta", a declarat Adrian Daminescu pentru MEDIAFAX. "Dormea lângă soţie şi soţia şi-a dat seama că nu mai respiră. Mi s-a spus că a durat 10 minute până l-au resuscitat. Dacă sunt mai mult de trei-patru minute, cred că îţi pierzi memoria şi e greu să îţi mai recapeţi cunoştinţa", a mai spus muzicianul.

"Tot ce putem să facem acum e să stăm cuminţi şi să ne rugăm pentru el", a completat Adrian Daminescu.

Mihai Constantinescu şi-a anulat în luna martie câteva concerte din cauza stării de sănătate, fiind cunoscut de multă vreme cu probleme cardiace.

În anul 2008, Mihai Constantinescu a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, cu diagnosticul stenoză aortică strânsă, cardiopatie valvulară, insuficienţă mitrală gradul 3/4, insuficienţă tricuspidiană gradul 2, hipertensiune pulmonară medie. În anul 2017, artistul a fost supus unei noi intervenţii chirurgicale, după ce valva mitrală a avut o disfuncţie.