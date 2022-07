Școlile din Brașov vor fi dotate cu echipamente IT în valoare de 26,5 milioane de lei

Municipalitatea braşoveană va investi 26,5 milioane de lei, fonduri nerambursabile, în achiziţia de echipamente IT pentru şcolile din oraş, existând deja o ofertă depusă, din partea unei firme braşovene, în cadrul procedurii de achiziţie lansată de Primărie, potrivit Agerpres.

Din suma menţionată urmează să fie cumpărate table interactive, proiectoare, ecrane de proiecţie, camere web conferinţă, laptopuri, tablete grafice, computere şi tablete, a precizat Primăria Braşov într-o informare transmisă miercuri.

Procedura de achiziţie a avut termenul limită pentru depunerea ofertelor săptămâna trecută, singura companie care a depus ofertă fiind B2B Digital din Braşov.

"Într-o primă etapă, am finalizat procedura de achiziţie a tabletelor, iar din această săptămână am intrat în procedura de verificare a documentaţiei DUAE pentru achiziţia de echipamente IT care vor intra în dotarea şcolilor. Vorbim de echipamente necesare unui sistem de educaţie modern în şcolile braşovene, instrumente de care profesorii au nevoie pentru un act educaţional digital de calitate. Finanţarea acestor achiziţii se face cu fonduri nerambursabile, în care contribuţia noastră este de 2%. Educaţia este un pilon important în dezvoltarea comunităţii, iar la Braşov creştem calitatea învăţământului folosind bani nerambursabili", a precizat primarul Allen Coliban.

Conform caietului de sarcini, prin această achiziţie Primăria Braşov va cumpăra: 942 de table interactive; 732 de proiectoare; 574 de ecrane de proiecţie; 1.097 de camere web conferinţă; 2.161 de laptopuri, la care se vor adăuga şi tablete grafice (2161 bucăţi) şi 260 de sisteme desktop + monitor. Toate echipamentele vor fi livrate cu softurile necesare funcţionării lor.

Cantităţile de echipamente IT au fost stabilite în funcţie de necesarul transmis de fiecare unitate de învăţământ.