Comisia Europeană vrea un împrumut comun al țărilor membre pentru reconstrucția Ucrainei

Comisia Europeană (CE) are în vedere opţiunea unui nou împrumut comun în cadrul Uniunii Europene (UE), inspirat de planul relansării economice postcovid, în vederea unei reconstrucţii a Ucrainei, însă acest subiect provoacă reticenţe în rândul Celor 27, din partea unor state membre din Europa de Nord, relatează AFP.

Amploarea nevoilor Ucrainei în vederea unei reconstrucţii nu este cunoscută, având în vedere că războiul rus este în curs.

Însă CE subliniază că pagubele sunt estimate la ”sute de miliarde de euro, dintre care peste 100 de miliarde de euro numai infrastructura fizică”.

”Vine un moment, mai devreme saumai târziu, când va trebui să ne uităm la finanţări la o scară europeană, aşa cum am făcut în cazul covid-19”, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele CE Frans Timmermans.

În vederea unei susţineri a acestei reconstrucţii, CE propune să se înfiinţeze un instrument financiar - denumit ”RebuildUkraine”, alăturide bugetul european, care să permită acordarea Ucrainei unor împrumuturi şi subvenţii - condiţionate de reforme în domeniul statului de drept şi luptei împotriva corupţiei - şi unor investiţii aliniate obiectivelor europene în domeniile digilat şi luptei împotriva modificărilor climatice.

CE precizează că acest instrument va avea la bază ”experenţa dobândită de UE în cadrul Facilităţii relansării şi rezistenţei” - principalul instrument al planului european al relansării economice vizând susţinerea statelor membre UE în criza covid-19, finamţat, fără precedent, printr-o îndatorare comună.

Potrivit CE, ”subvenţiile de acordat Ucrainei ar putea fi finanţate fie prin contribuţii suplimentare ale statelor membre (şi ale unor ţări terţe care doresc acest lucru) la Faclitate (RebuildUkraine) şi la programe existenete ale UE (...), fe printr-o revizuire ţintită” a bugetului european aferent perioadei 2021-2027.

”Aceste resurse ar putea de asemenea servi la finanţarea împrumuturilor de acordat Ucrainei”, dar ”dată fiind amploarea împrumuturilor care vor fi, fără îndoială, necesare, o strângere de fonduri în numele UE sau cu garanţii naţionale ale statelor membre fac parte dintre opţiunile avute în vedere”, anunţă într-un comunicat CE.

Însă ideea unei noi datorii comune provoacă reticenţe - mai ales în Germania şi în ţările ”frugale” din Europa de Nord, care s-au alăturat cu dificultate planului european de relansare economică postcovid în vara lui 2020.

CE ”invită statele membre (UE) să exploreze aceste idei”, pentru a ”vedea dacă există o voinţă de a merge mai departe”, a comentat cu prudenţă un funcţionar de rang înalt de la UE, subliniind că aceste propuneri sunt ”vagi”.

In the short term to sustain basic services & help meet urgent needs, the @EU_Commission is proposing to put forward up to 9 billion additional macro-financial assistance in the form of loans in 2022. pic.twitter.com/0OauYK3B9r