Compania care asamblează telefoanele iPhone a prezentat trei prototipuri de vehicule electrice: un SUV, un sedan şi un autobuz

Grupul taiwanez Foxconn, compania care asamblează telefoanele iPhone, a dezvăluit luni primele sale trei prototipuri de vehicule electrice, o dovadă a ambiţiilor sale de a-şi diversifica activităţile dincolo de asamblarea de produse electronice pe bază de comandă pentru firme precum Apple, transmite Reuters, informează Agerpres.

Cele trei vehicule electrice prezentate luni, un SUV, un sedan şi un autobuz, au fost produse de Foxtron, un joint venture între Foxconn şi producătorul taiwanez de automobile Yulon Motor Co Ltd.

Foxconn, care oficial poartă denumirea Hon Hai Precision Industry Co Ltd, şi-a propus să fie un jucător important pe piaţa globală a vehiculelor electrice şi în acest sens a încheiat acorduri cu startup-ul american Fisker Inc şi grupul PTT PCL din Thailanda.

"Hon Hai nu mai este un nou venit în industrie. Ne-am construit treptat un lanţ de aprovizionare în domeniul vehiculelor electrice şi ne prezentăm hardware-ul", a spus preşedintele Foxconn, Liu Young-way.

Sedanul dezvăluit luni, care a fost dezvoltat în comun cu firma italiană de design Pininfarina, urmează să fie vândut şi pe o serie de pieţe din străinătate în următorii ani în timp ce SUV-ul va fi vândut sub una din mărcile din portofoliul Yulon în Taiwan începând din 2023. Autobuzul, care va purta sigla Foxtron va începe să circule în mai multe oraşe din Taiwan începând de anul viitor, în parteneriat cu un furnizor local de servicii de transport.

Recent, Foxconn a cumpărat o uzină de la startup-ul american Lordstown Motors Corp pentru a produce automobile electrice iar în luna august a cumpărat o uzină de semiconductori în Taiwan pentru a putea acoperi cererea viitoare de cipuri pentru automobile. De asemenea, Foxconn şi-a fixat un obiectiv de a furniza componente şi servicii pentru 10% din vehiculele electrice din întreaga lume între 2025 şi 2027.

Foxconn este cel mai mare producător mondial de produse electronice pe bază de contract pentru firme precum Apple, Hewlett Packard şi Dell. Compania taiwaneză este renumită în special pentru că asamblează telefoanele iPhone pentru Apple.