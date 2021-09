Compania daneză de energie regenerabilă European Energy intră pe piaţa din România

Compania daneză de energie regenerabilă European Energy, care dezvoltă, finanţează, construieşte şi operează parcuri eoliene şi solare, precum şi instalaţii de hidrogen şi capacităţi de stocare la nivel global, a deschis o filială în România, ca parte a planurilor de extindere a prezenţei internaţionale şi a strategiei de a deveni un jucător important pe piaţa locală, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES.

Începând din septembrie, Ioannis Kalapodas a fost numit Head of Office al reprezentanţei din Bucureşti şi va conduce activităţile European Energy în România.

Cu peste 10 ani de experienţă pe piaţa internaţională a energiei regenerabile, Ioannis Kalapodas a deţinut anterior roluri de conducere în arii precum Business Development, Project Development, Engineering, Procurement and Construction, Project and Finance Management. În noul rol de Head of Office, Ioannis Kalapodas se va concentra pe strategia de expansiune a European Energy pe piaţa românească, urmărind să construiască prezenţa companiei prin dezvoltarea de noi proiecte şi investiţii, informează Agerpres.

"România se pregăteşte pentru o creştere semnificativă în zona regenerabilelor, ceea ce va conduce la o transformare majoră a sectorului energetic local şi, de asemenea, la multe beneficii pentru consumatori şi mediu. Tendinţele din lume sunt foarte clare: tehnologia şi preţul accelerează dezvoltarea energiei regenerabile în următorii ani şi sunt bucuros să contribui la tranziţia verde a României, o ţară care este considerată printre priorităţile noastre la nivel global", a declarat Ioannis Kalapodas.

European Energy intră pe piaţa locală într-un moment în care România intenţionează să adauge o capacitate nouă de 6,9 GW de energie din surse regenerabile până în 2030. Se estimează că mai mult de 3,7 GW din această capacitate vor fi proiecte solare. România are ca obiectiv atingerea unei cote de 30,7% din consumul de energie al ţării provenite din surse regenerabile până în 2030. Acest obiectiv ambiţios asigură României un rol important în regiunea Europei Centrale şi de Est şi va avea un impact major asupra reducerii emisiilor de CO2 în ţară.

"După câţiva ani de stagnare a investiţiilor majore în sectorul energiei din surse regenerabile, cauzate de legislaţie, piaţa românească arată din ce în ce mai interesant şi unul dintre motive este recenta ridicare a interdicţiei privind încheierea contractelor de achiziţie a energiei electrice (Power Purchase Agreements). Acest lucru permite sectorului energetic să devină mai puţin volatil pentru potenţialii investitori", a precizat Kalapodas.

În prezent, România are o capacitate totală instalată de 3 GW în parcurile eoliene şi de aproape 1,4 GW în centralele solare, conform datelor oficiale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Aşadar, capacitatea existentă de producţie a energiei electrice din aceste surse regenerabile va creşte de peste două ori până la finele lui 2030. Cererea mai mare de energie regenerabilă nu numai că va schimba consumul de energie electrică, ci va transforma şi transportul greu şi sectorul de încălzire a clădirilor, în deceniile următoare.

European Energy va participa la conferinţa Energy Week Black Sea 2021, ce va avea loc în perioada 28-30 septembrie, la Bucureşti.

Fondată în 2004, European Energy a instalat şi a investit în aproximativ 2 GW în parcuri eoliene şi solare în 16 ţări şi are o capacitate de 1,1 GW de energie regenerabilă în construcţie în opt ţări din Europa, Brazilia, SUA şi Australia.