Comunicarea cu investitorii şi cele mai bune rapoarte de sustenabilitate vor fi premiate la Gala ARIR în 17 noiembrie

Astfel, vor fi anunţate, pentru a 4-lea an consecutiv, cele mai bune companii listate şi reprezentanţii lor, în cadrul a 9 categorii."Dezideratul ARIR este să contribuie la o bursă mai activă. Eforturile companiilor listate pentru o mai mare transparenţă şi un IR mai bun sunt vizibile, iar prin iniţiativele ARIR ne dorim să contribuim la un ecosistem mai prietenos cu emitenţii şi investitorii, în special prin reducerea duratei operaţiunilor de atragere de capital, atât de necesare dezvoltării pieţei de capital. În 17 noiembrie recunoaştem performanţa companiilor listate şi a profesioniştilor în IR, împreună cu comunitatea companiilor listate, investitori, instituţii ale pieţei, brokeri, analişti şi presă", a afirmat Daniela Şerban, preşedinte şi co-fondator ARIR.Una dintre categoriile premiate la Gala ARIR din 2022 este: "Rezultate platformă Institutional Investor (lider al industriei de cercetare şi analiză comparativă a companiilor), voturi ale investitorilor instituţionali din întreaga lume, activi în piaţa de capital din România" pentru: cel mai bun Director General (CEO), cel mai bun Director Financiar (CFO), cea mai bună Companie din perspectiva activităţii în Relaţia cu Investitorii şi cel mai bun profesionist în Relaţia cu InvestitoriiO altă categorie premiată este "Vot investitori individuali prin intermediul www.arir.ro, până la 10 noiembrie 2022" pentru: cea mai bună companie din perspectiva activităţii în Relaţia cu Investitorii - Piaţa Principală şi cea mai bună companie din perspectiva activităţii în Relaţia cu Investitorii - piaţa AeRO."Încurajăm investitorii să puncteze transparenţa companiilor, calitatea raportărilor, comunicarea din perspectiva disponibilităţii şi proactivităţii echipei pentru Relaţia cu Investitorii", se menţionează în comunicat.O altă categorie care va fi premiată este reprezentată de clasamentul realizat de către un juriu specializat, independent, în baza unui set de criterii definite împreună cu specialişti de top din piaţă. De asemenea, pe lista se mai află categoria "Cel mai bun Raport de Sustenabilitate"."Companiile listate sunt invitate să aplice printr-un reprezentant pentru această evaluare, solicitarea va fi transmisă către ARIR, la adresa contact@ir-romania.ro, până la data de 31 octombrie 2022 şi va include link-ul către raportul de sustenabilitate. Juriul care va evalua rapoartele este format din Adina Ardeleanu - Co-Fondator Financial Intelligence, Adrian Codîrlaşu - Vicepreşedinte CFA România, Cristian Petre -Manager Investiţii NN Pensii, Laura Negrişoiu - Director Sustenabilitate Mazars România şi Mugur Popescu - Director Direcţia Investiţii BCR Pensii", se menţionează în comunicat.În cadrul Galei ARIR se vor acorda premii speciale, premiul "Best Board Design" împreună cu Envisia - Boards of Elite şi premiul special oferit de Bursa de Valori Bucureşti.Asociaţia Română pentru Relaţia cu Investitorii - ARIR a fost înfiinţată la iniţiativa Danielei Şerban în noiembrie 2018 împreună cu membrii fondatori: Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Alro, Electromagnetica, Franklin Templeton Management - Bucureşti, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica şi Tony Romani. Au aderat comunităţii: Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica Remedia, Autonom, Impact Developer & Contractor, 2Performant, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD - Groupe Societe Generale, Rompetrol şi Agista ca Membri Asociaţi. Innova Project Consulting, Envisia, RTPR, Mazars şi Marsh Broker de Asigurare - Reasigurare au devenit Membri Afiliaţi.Membrii ARIR sunt printre cele mai mari companii din România, ce au în comun obiectivul de a implementa cele mai bune practici de transparenţă, comunicare cu investitorii şi guvernanţă corporativă.ARIR este promotorul conceptului de Relaţie cu Investitorii (Investor Relations - IR) în România şi susţine că prin respectarea unor standarde de transparenţă, guvernanţă corporativă şi proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii organizaţiei vor beneficia de plusvaloare şi vor atrage mai uşor finanţare.