Condamnații de IERI, 'GROPARII' unui fost ministru, astăzi - Pinalti și Cocoș l-au DESFIINȚAT pe fostul ministru Sandu în fața judecătorilor ICCJ

Un complet de trei judecători de la instanța supremă a reluat, luni, dezbaterile în dosarul Microsoft III în care sunt judecați pentru fapte de mare corupție fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul tenismen și actual om de afaceri Dinu Pescariu precum și omul de afaceri Claudiu Florică.

Este de amintit că, recent, instanța supremă a stabilit reluarea audierii tuturor martorilor ce au fost ascultați până la momentul pensionării magistratului ICCJ Cristina Arghir, desemnată inițial, aleatori, alături de ceilalți doi judecători din complet pentru judecarea acestui caz.

Astfel, au fost chemați luni la instanță doi dintre martorii grei ai DNA, mai precis doi dintre oamenii care au pus pe roate afacerea Microsoft.

Este vorba despre fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, și omul de afaceri Dorin Cocoș.

În fața judecătorilor ambii au spus cu claritate cum patru milioane de euro ar fi fost alocați pentru a fi primiși de către fostul ministru Sandu, din afacerea Microsoft.

Baros la ceafă - de patru milioane de euro

În fața instanței Gheorghe Ștefan, primul reaudiat, Ștefan gheorghe: în principiu mențin declarația de martor data la ICCJ.



„Când am dat declarația am spus adevărul. Nu mi-a sugerat nimeni nimic.



Știu că suma de 4 milioane de euro din care două ce mi s-au imputat mie, două au rămas undeva în Elveția, în trei off-shoruri. Are DNA actele. Iar două milioane de euro au intrat la niște firme ce au scos banii cash care apoi ajungeau la partid.



Dorin Cocoș mi-a spus textual: Am rupt pentru tine patru milioane de euro. Concret mi-a explicat că din ce trebuia să ajungă la Gabriel Sandu mi-a rupt și mie cele patru milioane de euro", s-a spovedit Pinalti.



Noul judecător din caz nu a avut întrebări față de cele declarate iar la întrebarea avocatului unui dintre cei judecați, dacă sumele sunt aceleași cu sumele din dosarul Microsoft 1 fostul edil a precizat: „Da, e aceeași sumă din Microsoft 1 pentru care am primit și pedeapsă și rest”.

Lui Sandu i-a cântat Cocoșul la ICCJ

LA rândul său omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat definitiv în dosarul Microsoft I, a venit și a întărit ca martor cele spuse de Gheorghe Ștefan despre milioanele ce ar fi fost destinate lui Gabriel Sandu.

„Mențin declarația dată inițial. Am spus adevărul fără nicio influențare”, a spus Cocoș care apoi a răspuns unor întrebări punctuale ale instanței.



„Mențineți paragraful în care vorbiți despre cei 4 milioane de euro?: "Eu cred că dacă nu i se ofereau cele 4 milioane de euro lui Sandu nu se realiza achiziția de programe informatice. De vreme ce domnul Sandu și-a desemnat un om a său, deduc că și-a însușit planul nostru", a fost întrebarea instanței care a dat citire și paragrafului esențial din declarația inițială.



„Cei patru milioane de euro sunt aceeași din dosarul Microsoft 1, în care eu am fost condamnat”, a mai spus Cocoș care la final e spus: „Mențin această declarație asa cum am dat-o”.