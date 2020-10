Conducerea PMP a decis: Protocol de colaborare cu PNL pentru majorităţi locale. Lucrurile rămân 'deschise' pentru colaborarea cu USR

Colegiul Naţional al PMP a aprobat, duminică, semnarea unui protocol de colaborare cu PNL pentru crearea de majorităţi de dreapta în Consiliile judeţene şi locale, a anunţat liderul Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac.

CITEȘTE ȘI: Semnalele organismului prin care transmite că trebuie să consumi MAI MULȚI carbohidrați

"Rezultatul obţinut ne permite să le propunem colegilor din PNL un protocol de colaborare prin care să creăm împreună, acolo unde există posibilitatea, majorităţi de dreapta între partidele noastre. De altfel, am şi obţinut votul colegilor pentru un protocol de colaborare. Pentru noi este foarte important să fructificăm voturile şi încrederea pe care românii ni le-au acordat, astfel încât România să aibă administraţii locale eficiente care pun în centrul atenţiei interesul cetăţeanului, interesul localităţii. Este un document pe care l-am prezentat premierului Orban, ne-am exprimat disponibilitatea de a forma majorităţi peste tot, în întreaga ţară, în Consilii judeţene, consilii de municipii, oraşe şi comune, urmează ca şi dumnealui să prezinte în forurile de conducere ale PNL, să vedem dacă agreează exact această formulă propusă şi apoi să-l semnăm", a afirmat Tomac, după şedinţa conducerii PMP, potrivit Agerpres

El a spus că PMP este interesat de o colaborare strict cu PNL, dar lucrurile rămân deschise şi cu USR.



"Noi am susţinut această iniţiativă 'Fără penali în funcţii publice', din acest punct de vedere nu există nicio problemă. Pentru noi este important să devenim o coaliţie credibilă şi matură care îşi pune voturile în slujba comunităţii. De aceasta am mers către PNL, pentru că PNL a reuşit să obţină foarte multe primării, consilii judeţene şi acolo unde putem să creăm împreună aceste majorităţi, să o facem. Pe noi ne interesează această colaborare strict cu PNL. Acolo unde va exista şi USR, bineînţeles că lucrurile rămân deschise", a adăugat Tomac.



Întrebat dacă în Bucureşti, PMP negociază să obţină un post de viceprimar pentru Mihail Neamţu, Tomac a spus: "Vom oferi toate detaliile legate de negocieri după ce vom semna acest protocol. Nu pot nici să infirm, nici să confirm, pentru că deocamdată nu am semnat acest protocol".