Conducerea Uniunii Baptiste din România, scrisoare adresată Parlamentului: Se solicită reluarea slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult

Conducerea Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România solicită Parlamentului, printr-o scrisoare deschisă, să ia în considerare necesitatea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, indiferent dacă starea de urgenţă este sau nu prelungită. În scrisoare se precizează că se pot organiza slujbe religioase în interior, cu respectarea unor măsuri de precauţie.

Textul integral al scrisorii semnate de Viorel Iuga, preşedintele Uniunii Baptiste, şi Ioan Ardelean, secretar general:

Cu deosebita consideratie si apreciere pentru toate eforturile logistice si legale pe care le depuneti pentru asigurarea sanatatii publice in situatia creata de pandemia COVID-19, va rugam respectuos ca in deciziile pe care le veti lua in legatura cu prelungirea sau neprelungirea starii de alerta propusa de Presedintele tarii, sa luati in considerare solicitarile Cultului Crestin Baptist din Romania:

1. Din motive duhovnicesti si legale cerem ca in stabilirea conditiilor noilor masuri de relaxare sa fie luata in considerare necesitatea si urgenta desfasurarii neingradite a slujbelor religioase in lacasurile de cult;

2. Cultul Crestin Baptist din Romania-Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania, in toata aceasta perioada dificila pentru lumea intreaga si pentru tara noastra, a fost un factor de coeziune al credinciosilor baptisti si nu numai, facand apel incontinuu la solidaritate si rabdare;

3. In toata aceasta perioada credinciosii baptisti s-au implicat nu numai in proiecte umanitare, sociale, medicale etc., dar mai ales, au stat inaintea lui Dumnezeu in rugaciune mijlocind pentru vindecarea spirituala si fizica a poporului roman greu incercat. Privind la desfasurarea evenimentelor credem ca Dumnezeu ne-a ascultat rugaciunea. In toata aceasta perioada ne-am adunat respectand prevederile ordonantelor guvernamentale, sperand de fiecare data ca fiecare relaxare anuntata la nivel national sa faca referire si la biserici. Credem ca am ajuns intr-un punct inacceptabil, in cazul mentinerii deciziei de amanare a accesului neingradit in interiorul lacaselor de cult pentru slujbele obisnuite;

4. Posibilitatea tinerii slujbelor religioase in afara cladirii lacasului de cult a rezolvat doar intr-o foarte mica masura aspectele legale ale libertatii de inchinare, si datorita faptului ca multe biserici nu dispun de un spatiu exterior pentru desfasurarea slujbelor, fiind continuare private de acest drept;

5. Starea prelungita de izolare la domiciliu a dus la acumularea unei stari de tensiune nesanatoase in sanul populatiei, iar prelungirea izolarii ar dauna, mai degraba decat sa fie benefica depasirii crizei. Credem ca posibilitatea inchinarii credinciosilor in interiorul lacasurilor ar ajuta mult mai repede la vindecarea emotionala si relationala a oamenilor separati in toata aceasta perioada de izolare;

6. Consideram ca alaturi de sanatatea trupului, sanatatea spirituala are o importanta vitala, atat pentru starea de bine a persoanelor individuale, cat si a societatii in ansamblul ei. Pentru noi crestinii baptisti viata spirituala traita in comuniunea bisericii este o caracteristica esentiala a etosului nostru confesional, cadrul acestor intalniri contribuind substantial la buna desfasurare a activitatii noastre cultice;

7. Corectitudinea si celeritatea masurilor oarecum justificate pana acum, pot fi puse sub semnul intrebarii prin amanarea ridicarii restrictiei cu privire la accesul credinciosilor in lacasurile de cult – alimentand mai degraba perceptia unor decizii politice decat a unora de ordin sanitar;

8. Sentimentul de nemultumire se datoreaza si faptului ca restrictionarea desfasurarii neingradite a slujbelor religioase are un caracter disproportionat si restrictiv. Noi credem ca lacasurile de cult nu sunt potentiale zone de infectare cu virusul SARS-coV-2 mai periculoase decat mall-urile, piscinele sau alte zone de agrement caracterizate de aglomeratie urbana;

9. Credem ca intr-un an deja mult prea incarcat cu evenimente de ordin medical, economic, social si in care se anunta a fi si an electoral, mentinerea restrictiior cu privire la functionarea normala a lacasurilor de cult ar afecta negativ individul, familia si comunitatile locale;

10. Dat fiind specificul arhitectural al lacasurilor de cult precum si specificul slujbelor noastre de inchinare, consideram ca in cele mai multe cladiri putem asigura fara probleme cadrul necesar sigurantei sanitare (care implica respectarea regulilor de distantare fizica si de igienizare a spatiilor liturgice)

11.Personalul care asigura conducerea eclesiala si administrativa in cadrul Cultului Crestin Baptist este deschis ca si pana acum implementarii masurilor de igiena sanitara necesare pentru functionarea normala a lacasurilor de cult.

Constienti fiind de responsabilitatea pe care o aveti in demersul legislativ cu privire la starea de alerta, ne rugam ca Dumnezeu sa va binecuvanteze cu intelepciune in luarea deciziilor favorabile cu privire la exercitarea neingradita a libertatii de inchinare in lacasurile de cult pentru toate cultele religioase din tara noastra.

Dumnezeu sa binecuvanteze Romania cu sanatate spirituala si fizica!