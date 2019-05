Conferinţa internaţională 'Viitorul Europei. Perspectivele evoluţiilor contemporane' are loc la Sibiu

Conferinţa internaţională "Viitorul Europei. Perspectivele evoluţiilor contemporane" se va desfăşura de miercuri până vineri, la Sibiu, aceasta fiind organizată în contextul Summitului UE din 9 mai potrivit Agerpres.

Evenimentul este organizat de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), în colaborare cu Centrul pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning Bucureşti.Potrivit programului publicat pe site-ul conferinţei, au fost invitaţi să participe la eveniment preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, prim-ministrul Estoniei, Juri Ratas, prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Mark Rutte, ambasadorul Lituaniei în România, Arvydas Pocius, fostul preşedinte al Parlamentului European, Hans-Gert Pottering.Sunt aşteptaţi, de asemenea, să participe la conferinţă ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, şeful Marelui Stat Major, Nicolae Ciucă, dar şi lideri politici precum Victor Ponta, Dacian Cioloş, Dan Barna şi Eugen Tomac.Potrivit unui comunicat al organizatorilor, panelul care pregăteşte deschiderea lucrărilor acestui eveniment este dedicat în totalitate educaţiei şi cercetării şi este intitulat "Educaţia şi cercetarea încotro?". La acest panel vor fi prezenţi reprezentanţi ai învăţământului academic românesc, cercetători şi studenţi.Manifestarea se va desfăşura sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României şi sub patronajul Preşedinţiei Române la Consiliul Uniunii Europene."Obiectivul evenimentului este acela de a permite dezbaterea internaţională, la nivelul oficialilor, lumii academice şi grupurilor de reflecţie în legătură cu evoluţiile curente şi procesele de referinţă ale evoluţiilor contemporane cu impact asupra continentului european, Uniunii Europene, statelor europene şi cetăţenilor europeni. În conferinţă vor fi abordate principalele teme stringente ce desenează viitorul Europei, miezul întregii dezbateri fiind, fireşte, evoluţia Uniunii Europene. La conferinţă, vor fi prezenţi, ca invitaţi speciali, vorbitori de prestigiu: şefi de stat şi de guvern, reprezentanţi ai Consiliului European, ai Comisiei Europene, ai unor think tank-uri internaţionale de prestigiu, cât şi oficiali români prezenţi în cadrul Summitului, pentru a putea derula acest proiect la nivelul de exigenţă al unei conferinţe de top desfăşurate la Sibiu, la Universitatea 'Lucian Blaga' ", arată organizatorii.Conferinţa se va desfăşura sub egida Sibiu - Capitală Universitară Europeană, proiect ce se va afla la ediţia a V-a şi care aduce anual Sibiul în postura de centru important de creaţie şi diseminare de iniţiative culturale şi educaţionale, oferind acces publicului larg la evenimente şi concepte de interes major pentru societate.Summitul din 9 mai, dedicat viitorului Uniunii Europene şi viitoarei agende strategice a liderilor pentru perioada 2019 - 2024, va reuni la Sibiu şefi de stat şi de guvern ai statelor membre UE, 36 de delegaţii oficiale, 400 de invitaţi de rang înalt, circa 900 de jurnalişti şi 100 de traducători, potrivit MAE.