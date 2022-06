Consilier al lui Volodimir Zelenski, semnal clar pentru Putin: 'Ucraina nu va ceda nici un centimetru de teritoriu Rusiei'

Ihor Zhovka, consilier diplomatic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu va „ceda nici un centimetru” de teritoriu Rusiei.

Vorbind cu reporterul Bloomberg Maria Tadeo, Zhovka a spus: „Nu vom ceda un teritoriu, nu vom ceda nici un centimetru – mai ales nu în Donbas. Rusia a aruncat totul – nu mă voi sătura să spun că Ucraina are nevoie de aprovizionare imediată cu arme grele.”

De asemenea, ministrul de Finanțe Serhiy Marchenko a declarat pentru Bloomberg Radio că țara are nevoie urgentă de un nou program de împrumut al Fondului Monetar Internațional. Datele publicate joi seară au arătat că economia ucraineană s-a redus cu aproape o cincime în primul trimestru, cea mai mare din 2015, după ce Rusia a anexat Crimeea.

Serviciile de informații militare a Ucrainei consideră că Rusia are capacitatea de a continua războiul în ritmul actual încă un an, avertizând că Ucraina este depășită semnificativ în prima linie.

„Leadershipul de la Kremlin va încerca probabil să îngheţe războiul pentru un timp astfel încât să convingă Occidentul să ridice sancţiunile, dar apoi să continue agresiunea (…) Resursele economice ale Rusiei îi vor permite ţării ocupante să continue războiul în ritmul actual încă un an”, notează într-o evaluare Directoratul principal de informaţii al Ministerului ucrainean al Apărării.

„Ucraina are o piesă de artilerie la 10-15 piese de artilerie ruseşti”, a rezumat raportul de forţe Vadim Skibiţki, responsabil al instituţiei menţionate şi care a dat un interviu publicaţiei The Guardian, potrivit b1tv.ro.

