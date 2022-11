Consilierii iranieni din Ucraina, uciși de forțele armate ucrainene! Kievul se laudă cu o ofensivă puternică: 'Nu noi i-am invitat aici!'

Înaltul oficial de securitate al Ucrainei a confirmat că au fost uciși consilieri militari iranieni în Crimeea și a avertizat că orice alți iranieni aflați pe teritoriul ucrainean ocupat în sprijinul invaziei Moscovei vor fi, de asemenea, vizați, transmite The Guardian.

Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului ucrainean pentru securitate națională și apărare, a declarat că iranienii au fost prezenți în Crimeea pentru a ajuta Rusia să piloteze dronele armate Shahed-136 furnizate de guvernul de la Teheran, dar nu a precizat câți au fost uciși de Ucraina.

Relatările din presa israeliană din octombrie au afirmat că 10 persoane au fost ucise din cauza loviturilor militare ucrainene în Crimeea ocupată. Danilov a precizat că orice nouă prezență militară iraniană va fi vizată.

"Nu ar trebui să fii acolo unde nu ar trebui să fii", a spus Danilov, într-un interviu la Kiev. "Au fost pe teritoriul nostru. Nu noi i-am invitat aici, iar dacă colaborează cu teroriștii și participă la distrugerea națiunii noastre, trebuie să-i ucidem".

Val după val de atacuri aeriene rusești, inclusiv atacuri cu drone și rachete, au vizat din octombrie infrastructura energetică civilă a Ucrainei, aruncând-o în pene de curent în timp ce frigul iernii a început să cadă în toată țara.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a încercat joi să dea vina pe Ucraina, afirmând că aceasta ar putea "pune capăt tuturor suferințelor posibile ale populației civile" dacă ar îndeplini "cererile părții ruse".

După ce inițial a negat prezența dronelor iraniene în Ucraina, guvernul de la Teheran a afirmat că a furnizat Rusiei un "număr mic" de avioane fără pilot la bord cu câteva luni înainte ca Vladimir Putin să lanseze o invazie totală a Ucrainei în februarie. Acesta neagă că a trimis instructori iranieni pentru a-i ajuta pe ruși să piloteze dronele de pe teritoriul ocupat.

Kievul și-a exprimat scepticismul cu privire la versiunea iraniană a evenimentelor, iar experți din ambele țări s-au întâlnit la cererea Teheranului pentru a discuta despre dovezile colectate de Ucraina.

"Iranienii continuă să insiste că nu sunt furnizori de arme pentru Federația Rusă, dar avem nevoie de confirmare. Avem această confirmare începând de astăzi? Nu, nu avem". a declarat Danilov. "Înțelegem că aceste lucruri nu zboară fără ca [oamenii] să învețe cum să le opereze, iar rușii nu au creierul necesar pentru a-și da seama singuri... În lumea modernă nu poți ascunde nimic. Este doar o chestiune de timp când va fi făcut public".

El a spus că nu este clar dacă Iranul a livrat și rachete balistice Rusiei.

"Încercăm să răspundem la această întrebare și vom face tot ce putem pentru a ne asigura că nu se va întâmpla", a spus Danilov. "Dar dacă se va întâmpla, ne va spune două lucruri. În primul rând, că Rusia nu are capacitatea de a-și fabrica propriile rachete, cel puțin în numărul care i-ar permite să continue un război pe scară largă. În al doilea rând, dacă o țară care se află sub sancțiuni din 1979 are capacitatea de a produce astfel de arme, despre ce fel de sancțiuni vorbim? Așa că se ridică o mare problemă în ceea ce privește punerea în aplicare."

"Poziția Israelului față de acest război este bine cunoscută și de înțeles", a declarat Danilov. "Încă o dată, aș dori să subliniez că în lumea modernă nu poți ascunde nimic, sprijinul sau absența sprijinului. Sunteți pro-democratic sau pro-autoritar? De ce parte ești?"

Danilov vorbea în urma eliberării orașului Kherson de către forțele armate ucrainene și a zvonurilor privind raiduri peste râul Dnipro în partea de sud a regiunii Kherson care duc spre Crimeea. El a fost rezervat în ceea ce privește starea frontului sudic, dar a indicat operațiunile raportate anterior în spatele liniilor rusești.

"Forțele noastre armate sunt acolo unde este nevoie de ele. Am dovedit acest lucru de mai multe ori prin acțiunile noastre - când ceva a sărit în aer în teritoriile ocupate, sau când ceva a explodat, când lucrurile se strică, când podurile cad, când aerodromurile ard și multe altele."

El a respins sugestiile potrivit cărora ritmul contraofensivei ucrainene ar putea fi încetinit de vremea de iarnă, de bariera fizică a Niprului sau de nervozitatea aliaților occidentali că potențiala pierdere a Crimeei l-ar putea împinge pe Putin la măsuri disperate, catastrofale.

"Trebuie să ne apărăm țara și să o eliberăm de teroriști în orice moment al anului. Nu contează anotimpul", a declarat Danilov, adăugând că Niprul este "doar un obstacol în plus pe care îl vom depăși" și că "cu echipamentele și armele moderne, este doar o sarcină care trebuie îndeplinită".

El a adăugat: "Până când întregul nostru teritoriu nu va fi liber, armata noastră nu se poate opri, iar acest lucru include Crimeea și celelalte teritorii".