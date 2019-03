Contract de 263 milioane lei cu dedicatie de la Compania Municipala de Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti pentru o firma franceza/Omul PNL din fruntea companiei

Compania Municipala de Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti aflata in subordinea Primariei Generale a Capitalei a lansat in 22 ianuarie 2019 o licitatie publica pentru furnizarea de mixturi asfaltice in vederea realizarii in regie proprie a lucrarilor de reparatii si intretinere strazi. Acest contract este prevazut a se desfasura pe o perioada de trei ani iar valoarea lui este de 263,35 milioane lei.

Pana aici totul bine si frumos, numai ca problemele au aparut in momentul in care pe SEAP a fost urcat caietul de sarcini al acestei licitatii iar de acolo se pot observa lucruri mai mult decat dubioase.

O prima chestiune care sare in ochi in caietul de sarcini al acestei licitatii, este cea referitoare la faptul ca, la punctul II1.6 – IMPARTIREA PE LOTURI, ofertantilor li se impune sa isi depuna oferta pentru TOATE cele 7 loturi in care este impartit acest contract urias ca valoare. Parcurgand caietul de sarcini ceva mai incolo, la descrierea cerintelor unuia din cele sapte loturi ale contractului, apare cerinta referitoare la furnizarea de ”emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, cu 65% bitum- EBCR 65” in cantintate enorma, de peste 12 mii tone, iar aici este cheia intregii licitatii facuta cu dedicatie.

Mai exact, fiind vorba despre o cantitate extrem de mare din acel fel de emulsie bituminoasa, la o simpla verificare se poate lesne observa ca dintre toti furnizorii de asfalt si emulsii bituminoase, singurii de pe piata care pot livra asemenea cantitati de emulsie bituminoasa sunt francezii de la Sorocam SRL.

Si daca la asta mai adaugam si faptul ca Valentin Irava, directorul de productie si logistica de la Compania Municipala de Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti a fost pana in urma cu putin timp director Sorocam SRL, atunci avem radiografia perfecta al unei operatiuni ilegale de tipul ” sa construim caietul de sarcini in asa fel incat sa se plieze perfect doar pe profilul unui anumit furnizor de materiale de constructii” sau pe romaneste spus ”facem caietul de sarcini special pentru a castiga prietenii nostri”. Sau cel puțin așa pare....