Control la Spitalul de Urgenţă Ploieşti: Cazul SCANDALOS descoperit de pacienții de la ATI

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, anunţă că miercuri va fi trimisă o echipă de la Inspecţia de Stat din Minister la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, unde mai mulţi pacienţi cu COVID-19, care aveau nevoie de îngrijiri în terapie intensivă, au fost trimişi la unitatea mobilă pentru a se constata că nu este funcţională. Conducerea unităţii susţine că nu există medici ATI care să deserveasă unitatea mobilă, în timp ce RAed Arafat afirmă că au fost detaşaţi medici.

„Mâine va fi la Ploieşti o unitate de la Inspecţia de Stat din Ministerul Sănătăţii tocmai pentru a se asigura că operaţionalizarea se face şi în timp util şi în concordanţă cu autorizaţia de funcţionare”, a anunţat ministrul Sănătăţii, marţi seară, într-o conferinţă de presă, după ce jurnaliştii au cerut clarificări cu privire la faptul că luni seară şi marţi mai mulţi pacienţi cu COVID au fost trimişi să fie îngrijiţi în terapie intensivă la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti şi s-a constatat că nu există locuri pentru aceştia din cauză că unitatea mobilă de terapie intensivă alocată SJU nu este funcţională.

Citește și: Claudiu Năsui, declaraţie dură la Florin Roman: ‘Care e şmecheria? Dacă declari că nu ai domiciliu în Bucureşti, primeşti diurne suplimentare’

Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat, la rândul său, că atunci când s-a semnat transferul bolnavilor către Ploieşti se ştia că unitatea va fi funcţională.

„Cel care a luat decizia ştia că unitatea e goală şi că există medici detaşaţi acolo. (...) Când au plecat pacienţii noi eram convinşi că unitatea mobilă se va operaţionaliza”, a explicat Arafat.

Citește și: Informații din ședința Orban-Vela-Tătaru-Arafat: Zonele unde masca de protecție ar putea fi obligatorie și pe stradă

În realitate, unitatea mobilă de terapie intensivă de la Ploieşti este nefolosită pentru că nu ar exista personal medical calificat care să asigure îngrijirea pacienţilor.

Raed Arafat susţine însă că patru medici au fost detaşaţi la Ploieşti tocmai pentru a deservi unitatea aflată în subordinea Spitalului Judeţean.

Citește și: Medicul care s-a oferit voluntar să se infecteze cu coronavirus, ieșire dură la adresa lui Nelu Tătaru: ‘Incompetența bulbucată lovește din nou’

„Noi am detaşat patru medici acolo. Ordinul de detaşare este în vigoare. Dacă medicii care i-a detaşat nu se află fizic acolo, înseamnă că avem o problemă şi cu medicii detaşaţi şi cu cei care coordonează, pentru că noi nu am fost sesizaţi în niciun moment că medii detaşaţi de fapt nu sunt acolo. Noi, de fapt, ştiam că aceşti medici sunt acolo, dar acoperă activitatea din secţia de terapie intensivă şi la un moment dat acolo a fost crescut numărul sălilor de operaţii care sunt active, de la 6 la 13, pentru cazurile programabile când în spital era o presiune, în zonă este o presiune şi când Centrul de Terapie Intensiv Mobil era acolo şi noi am trimis cei patru medici detaşaţi în mod deosebit ca să operaţionalizeze don nou Centrul Mobil de Terapie Intensivă”, a declarat Raed Arafat marţi seară.

Secretarul de stat din Ministerul de Interne a precizat că i-a cerut prefectului judeţului Prahova să cheme toţi factorii implicaţi şi să aibă o discuţie cu aceştia astfel încât unitatea mobilă de terapie intensivă să fie folosită „în cel mai scut timp”.

Citește și: Informații din ședința Orban-Vela-Tătaru-Arafat: Zonele unde masca de protecție ar putea fi obligatorie și pe stradă

„Ne aşteptăm de la ei (de la autorităţile din Prahova – n.r.) cum a făcut Piteştiul şi a găsit soluţii inclusiv în interiorul judeţului, să găsească şi ei soluţii în interiorul judeţului şi în interiorul spitalului prin reprogramare, prin reprogramare, prin managementul cazurilor când ai foarte cazuri reprogramezi anumite cazuri care nu sunt urgente şi atunci poţi să asiguri personalul. Aşteptăm informaţii mâine să vede, dacă mai trebuie să luăm anumite măsuri, să trimitem personal în plus şi care e situaţia. Dar detaşaţii când au fost trimişi acolo, locul lor e acolo, pentru că documentul de detaşare le îndreptăţeşte şi la accesarea anumitor fonduri: când te detaşezi ai 50% în plus din salariu, ai 2% pe zi diurnă, asta înseamnă că activezi acolo pe perioada detaşării”, a mai arătat Raed Arafat.

Oficialul MAI mai spune că a solicitat în repetate rânduri ca unitatea să fie pusă în funcţiune.

Citește și: Călin Popescu Tăriceanu: ‘În continuare sunt zeci de spitale care stau goale, în vreme ce milioane de pacienți așteaptă la rând pentru un tratament’

„De mai multe ori a cerut şi totdeauna a fost scuză că nu avem medici, dar noi am detaşat medici acolo şi în continuare era vorba că e lipsa de medici. Aşteptăm să vedem ce concluzii aduc colegii de la Ministerul Sănătăţii şi, din nou, dacă este nevoie de orice act pentru detaşare în plus de personal, noi lucrăm în comun cu Ministerul sănătăţii în acest scop. Adică ni se cer resurse, nu decide unul singur, lucrăm împreună şi am asigura resursele totdeauna. Orice sprijin este nevoie de el îl dăm, dar în acelaşi timp resursele trebuie să fie folosite”, a mai afirmat secretarul de stat din MAI.

Unitatea mobilă de terapie intensivă trimisă Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti este una dintre cele patru detaşate în ţară, alte două fiind la Timişoara şi unul la Piteşti.

Citește și: Clotilde Armand le răspunde lui Gheorghe Piperea și lui Dan Tudorache: De aici până la declarațiile caraghioase făcute de pesediști este o mare distanță

În ultima săptămâna a lunii august, pacienţii din unitatea de la Ploieşti au fost transferaţi la alte spitale după ce instalaţia de climatizare a unităţii s-a defectat. Două săptămâni mai târziu, autorităţile anunţau că instalaţia de climatizare a unităţii mobile de terapie intensivă de la Ploieşti a fost reparată.

La scurt timp, Prefectura Prahova a renunţat să raporteze public numărul de paturi alocate pacienţilor cu COVID-19 şi care au nevoie de îngrijiri în terapie intensivă, arătând doar, la informările zilnice, fie că nu sunt locuri la STI, fie că sunt libere câte unul-două paturi, în funcţie de situaţie.

Citește și: Claudiu Năsui, declaraţie dură la Florin Roman: ‘Care e şmecheria? Dacă declari că nu ai domiciliu în Bucureşti, primeşti diurne suplimentare’ .