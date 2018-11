Corina Crețu transmite un apel DISPERAT pentru Guvern și face DEZVĂLUIRI fără perdea: 'Haideți, să ne așezăm cu cifrele pe masă'

Corina Crețu a transmis un apel disperat la pentru Guvern, în contextul tensiunilor care au apărut în ultima perioadă între comisarul european și Executiv, precizând că vrea să reia discuțiile "cu cifrele pe masă".

La România TV, Crețu a făcut dezvăluiri despre dezastrul în care se află România în ceea ce privește absorbția fondurilor europene și despre cum Bucureștiul ascunde cifrele adevărate și inventează proiecte care nu ajung niciodată la Bruxelles.

Citește și: Veste importantă pentru românii care folosesc Facebook Messenger. Vezi ce s-a schimbat

”Este trist să am un conflict cu propriul guvern. Nu am ce să îmi reproșez. Vreau o colaborare bună cu Guvernul României, să fie una cinstită. Nu să vorbim un lucru înăutru și să ieșim cu altceva. Am avut o relație bună cu toate guvernele și am colaborat cu toate guvernele, nu înțeleg de unde aceste discuții. 9,2 miliarde de euro are România pentru infrastructură mare, iar pe lucrări s-au cheltuit doar 1,3 miliarde de euro. Ni se spun că sunt 200 de contractări! Care sunt acele contractări? Nu au venit la Comisia Europeană.

Citește și: A explodat o bombă în spațiul public! Pentru ce sumă uriașă ar fi ‘controlată’ Elena Udrea de către FBI

Să schimbi proiectele pe infrastructură în funcție de ministru e prea mult! Să spui că Centura Bucureștiului e la Comisie?! Nu e la Comisie! Să spui că magistrala de metrou M6 s-a aprobat, când nu s-a aprobat?! Vreau să dau un mesaj pentru Guvern, haideți să reluăm discuțiile cu cifrele pe masă. Haideți să vedem de ce investițiile prin fonduri nerambursabile nu ar fi mai bune decât cele prin parteneriat-privat. O țară trebuie să-și epuizeze aceste resurse care vin gratuit și apoi să meargă cu altele sau să meargă în paralel cu parteneriatele public-private. Nu avem de ce să ne insultăm pe aceste lucruri.

Nu avem proiecte în analiză. Nu știu de ce nu se depun aceste proiecte. La Simeria avem cel mai mare proiect din Europa, de peste un miliard de euro. De ce să facem parteneriat public privat, când avem bani care nu se returnează niciodată?! Sunt la dispoziția autorităților române, cu toate insultele pe care le-am primit. Nu știu, poate sunt niște calcule politice. Nu îmi dau seama. Am fost foarte afectată. Am fost numită trădătoare de țară și așa mai departe. Pe mine mă interesează ca aceste proiecte să se realizeze. Vreau să ne așezăm la masă și să discutăm exact.

Citește și: Exclusiv Sute de mii de clienți ai Băncii Transilvania sunt vizați! Se întâmplă din 3 ianuarie 2019

Nimeni nu fură din banii alocați României. Dacă vor să facă lucrările cu companii românești, nu îi oprește nimeni.”, a spus Corina Crețu.