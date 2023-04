Corina Crețu: Pentru mine e clar ca Austria nu va da în acest an un vot pentru aderarea României la Schengen

Fostul comisar european Corina Crețu a declarat miercuri, într-un punct de vedere transmis Știripesurse.ro, că din declarațiile ministrului austriac de Interne reiese că Viena nu are de gând să ofere României, cel puțin nu în acest an, un vot de aderare la Schengen.

„Vizita ministrului de interne din Austria nu face decât sa demonstreze cât de politizată este aceasta tema. Schengen-ul nu a fost niciodată legat de tema migraţiei, nu exista in Regulamente sau in criteriile de aderare tema migrației, care oricum nu e o problema a României. Este destul de deplasat pentru un ministru sa justifice un vot care afectează milioane de oameni si economia unei tari întregi de faptul ca a fost descoperita o rețea de trafic de migranți condusă de un roman. Nu poți blama o tara intreaga in baza unui exemplu de acest gen. Capacitatea României de a apăra graniţele externe ale Uniunii Europene nu mai poate fi pusă la îndoiala, iar de 11 ani este clar că ţara noastră îndeplineşte toate criteriile pentru aderare”, consideră Corina Crețu.

„Schengen-ul nu a fost niciodată legat de tema migraţiei, ci de capacitatea României de a apăra graniţele externe. Este clar ca din partea Austriei sunt motive politice de neînțeles. Austria are un cancelar căruia îi e frică să nu îşi piardă puterea şi a folosit această temă pentru a fi împotriva României în Consiliul JAI. Din nou, ministrul de interne roman anunta triumfalist dezghețarea relațiilor cu Austria. Ambasadorul roman a fost retrimis demult din nou la Viena, tot pentru a fi dezghețare relațiile. Care sunt rezultatele acestor gesturi? Ministrul austriac de interne azi la București declara: “Nu pot sa dau o data pentru intrarea României in Schengen”. Deci pentru mine e clar ca acest Guvern nu va da un vot in favoarea României. Cel puțin nu in acest an”, a adăugat fostul comisar european.