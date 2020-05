Coronavirus - Călin Popescu-Tăriceanu cere atribuții sporite pentru autoritățile locale

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că autorităţilor locale trebuie să li se dea competenţe în gestionarea stării de alertă, pentru că situaţia este "total diferită" de la un judeţ la altul.

"Autorităţile spun că trecem la un grad mai scăzut de măsuri (...). L-am auzit pe domnul Vela ce spunea. Se doreşte ca gestionarea stării de alertă iarăşi să fie făcută la nivel central. Ei bine, să ştiţi că avem 40 de judeţe în care situaţia este total diferită de la unul la altul. Nu se impune introducerea stării de alertă uniform pe teritoriul României. Autorităţilor locale trebuie să li se dea competenţe în gestionarea stării de alertă. Sigur, trebuie să coopereze cu autorităţile la nivel central, dar hai să le dăm competenţe, pentru că sunt primari de mari municipii care au aceeaşi preocupare şi aceeaşi grijă faţă de cetăţenii lor cum au şi, hai sa spunem, cum ar trebui să aibă şi autorităţile centrale. Această centralizare excesivă a deciziei este extrem de păguboasă. Nu cred că ştie ministrul de Interne ce măsuri trebuie să ia în judeţul x si y şi mult mai bine ştie acolo ce să facă prefectul, preşedintele de Consiliu Judeţean, primarul de localitate", a afirmat Tăriceanu, la Antena 3.El a solicitat autorităţilor să facă public numărul persoanelor testate pentru noul coronavirus."Preşedintele a înţeles foarte clar mesajele care s-au dat în public, potrivit cărora Parlamentul, după ce cu mare dificultate a acceptat măsura de instituire a prelungirii stării de urgenţă pe 15 aprilie, nu va mai face acest lucru pe 15 mai. Şi, evident, era riscul foarte mare să se lovească de un refuz al Parlamentului pentru prelungirea stării de urgenţă.(...) Punctul doi, în ordinea importanţei. E foarte bine că preşedintele vine şi spune că pe 15 mai sau pe 14 mai e ultima zi de stare de urgenţă. Însă, acest lucru ar fi trebuit corelat cu o testare masivă a populaţiei, pentru că noi, la o lună şi jumătate de la instituirea stării de urgenţă, nu am primit nicio cifră oficial în legătură cu numărul de persoane testate.(...) Solicit acest lucru in mod imperios. De ce? Pentru că este nevoie de o cartografiere a epidemiei, a focarelor, fără de care orice măsură care e luată in continuare induce o doză de risc", a adăugat Tăriceanu.Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că după 15 mai se va trece de la starea de urgenţă la cea de alertă.