Cosmin Contra, mesaj de susținere pentru Luis Enrique:E o tragedie enormă

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că este alături sufleteşte de fostul antrenor al naţionalei Spaniei, Luis Enrique, căruia i-a murit fetiţa săptămâna trecută.

“Imediat după ce s-a întâmplat am pus în reţelele mele de socializare ce am simţit. E o tragedie enormă. Am avut plăcerea să fiu adversarul lui şi e clar că ne cunoaştem. Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat şi sunt alături de el în aceste momente grele”, a spus Contra.

Federaţiile de fotbal din Spania şi România au primit acordul UEFA pentru a-şi manifesta susţinerea pentru Luis Enrique la meciul de joi, de pe Arena Naţională. Astfel, la meci va fi ţinut un moment de reculegere, iar jucătorii ambelor echipe vor purta banderole negre.

Fiica lui Enrique, Xana, în vârstă de 9 ani, a decedat, în urmă cu o săptămână, din cauza unui cancer osos.

Pentru a fi alături de fiica lui, Luis Enrique a demisionat din postul de selecţioner, la 19 iunie.

Secundul său, Robert Moreno, în vârstă de 41 de ani, l-a înlocuit şi va debuta, la Bucureşti, la meciul împotriva României.

Partida România - Spania se va disputa joi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa F a preliminariilor Euro-2020.