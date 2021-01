COTAR: 'Așteptăm plecarea lui Bogdan Chirițoiu de la conducerea Consiliului Concurenței'

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a cerut în multe rânduri demiterea lui Bogdan Chirițiou, Președintele Consiliului Concurenței, pentru favorizarea evidentă a asiguratorilor, în defavoarea celor care plătesc polițele RCA obligatorii, dar și pentru favorizarea firmelor de transport care au funcționat ani la rând în afara legii, în defavoarea firmelor românești care au respectat legislația în vigoare. În acest moment, Curtea Constituțională a României a decis că mandatul membrilor Plenului Consiliului Concurenţei nu se poate prelungi.

SURSE - Deciziile de la Vila Lac 3

„După ce ne-am luptat, ani la rând, pentru a stabiliza piața asigurărilor RCA, dar a trebuit să ne luptăm și cu domnul Bogdan Chirițoiu, care a dezechilibrat, cu bună știință, această piață, deși ar fi trebuit să fie garantul echilibrului între parteneri. Am cerut demiterea lui Bogdan Chirițoiu, în urma declarațiilor publice pe care le-a făcut în sprijinul asiguratorilor și în detrimentul partenerilor acestora. Declarațiile publice făcute de Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu și proiectul de modificare a Legii 132/2017 cu privire la plafonarea tarifelor practicate de service-urile auto și de operatorii economici care prestează servicii de închiriere arată că s-a dorit o dezechilibrare gravă a pieței asigurărilor. La fel a procedat și cu transportatorii care au funcționat în afara legii, apoi a contribuit el însuși la proiectul de lege pentru „ride sharing”, deși a dublat, practic, mai multe legi în vigoare. Așa a-nțeles domnia sa că trebuie să funcționeze Consiliul Concurenței. Acum ne acuză de boicot, după ce am anunțat o acțiune de protest, în contextul în care transportatorilor de persoane între București și Ilfov, care au câștigat licitațiile pentru respectivele trasee, li s-au luat pur și simplu traseele. Transportul se face acum de către unele primarii , cu mașini fabricate în anii 2005-2006,cumparate in 2019-2020 , cu grad ridicat de poluare. Acești transportatori ai primăriilor primesc și 90% subvenție de la bugetul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti , deși firmele de transport care au câștigat licitațiile nu au avut niciodată subvenții și au făcut cheltuieli uriașe din bugetele proprii”, explică Manolache Mircea , președintele COTAR –filiala Iasi

COTAR a subliniat caracterul profund dăunator al dispozițiilor propuse și susținute de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în proiectul de modificare a legii RCA. Am făcut apel, în mod public, pe de-o parte la inițiatori, să retragă urgent acest proiect, iar pe de altă parte, la toate departamentele și instituțiile cu rol de avizare a proiectelor, să nu dea avize favorabile acestui proiect, deoarece încalcă foarte grav Constituția României, Legea Concurenței și Normele Europene. Domnul Bogdan Chirițoiu a făcut tot ce i-a stat în putere pentru destabilizarea industriei.

În aprilie 2019, COTAR a arătat cum Consiliul Concurenței, prin președintele Bogdan Chirițoiu, se implica activ în modificarea legilor, în favoarea unor companii protejate. Transportatorii autorizați din România au văzut cum după 4 ani în care s-a tolerat încălcarea legislației în vigoare de către firmele de ridesharing, celor care au funcționat în afara legii li s-a fabricat o lege specială și li s-a mai stabilit încă o perioadă suplimentară, de 4 luni, pentru a se putea supune noii legi, apoi s-a mai prelungit termenul cu încă 4 luni, doar pentru a nu se constata că aceștia încalcă în continuare legea. Toate acestea cu sprijinul domnului Bogdan Chirițoiu, deși Consiliul Concurenței trebuia să constate atât încălcarea legislației pentru transportatorii rutieri de persoane, cât și Legea Consurenței, exact de către firmele de ridesharing.

După acest mandat dezastruos și rușinos pentru Cosiliul Concurenței, prelungit la nesfârșit, fără nicio justificare, așteptăm ca măcar acum să se aplice legea, în urma deciziei CCR, iar domnul Bogdan Chirițoiu să nu mai conducă această instituție a statului român.