COVID-19 în China - Locuitorii din Beijing sărbătoresc redeschiderea restaurantelor

După o lună de carantină în propria locuinţă, Chen Chunmei profită de ridicarea restricţiilor anti-COVID-19 de la Beijing pentru a se desfăta cu un munte de languste sotate. La fel ca ea, o mulţime de localnici sărbătoresc redeschiderea restaurantelor, relatează marţi AFP, potrivit Agerpres.

De la începutul lunii mai, capitala chineză, cu o populaţie de 22 de milioane de locuitori, a închis baruri, cafenele, săli de sport, săli de sport, muzee şi chiar zeci de staţii de metrou pentru a limita un focar epidemic."Abia aşteptam să fiu acolo, mai ales că nu am putut ieşi atât de mult timp", a declarat zâmbind Chen Chunmei pentru AFP. "În fiecare zi comandam mâncare sau găteam. Aşa că mi-am dorit foarte mult să am parte de un restaurant", a adăugat ea.Deşi doar câteva zeci de noi cazuri zilnice au fost înregistrate la Beijing, ca şi în alte regiuni din China, municipalitatea a aplicat o strategie zero COVID-19 pentru a preveni răspândirii virusului şi decesele.Locuitorii au fost obligaţi timp de câteva săptămâni să efectueze un test PCR cel puţin la fiecare 48 de ore, clădirile au fost închise, iar oamenii au fost plasaţi în carantină."Foarte plictisitor"Complexul său rezidenţial a fost plasat în carantină timp de două săptămâni, după depistarea unui caz pozitiv, a explicat Chen Chunmei. Însă, după cele 15 zile, staţia sa de metrou a fost de asemenea închisă. "De atunci, am rămas acasă", a spus ea."La început, îmi plăcea să lucrez acasă. Dar, după un timp, devine foarte plictisitor", a declarat locuitoarea din Beijing.Odată cu reducerea treptată a numărului de noi cazuri pozitive din Beijing (doar două anunţate marţi), autorităţile le permit acum locuitorilor să revină la birou. Şcolile se vor putea redeschide treptat de la 13 iunie.Parcul de distracţii Universal Studios şi-a anunţat redeschiderea la 15 iunie. Cinematografele şi sălile de sport s-au redeschis la rândul lor - deocamdată la 75% din capacitate.Masa poate fi servită din nou în restaurante, cu excepţia a două districte din Beijing, care continuă să aplice restricţii din cauza descoperirii unor cazuri pozitive.Testările PCR, menţinuteDacă măsurile anti-COVID-19 au făcut posibilă limitarea deceselor asociate coronavirusului, ele au condus, evident, la pierderi economice pentru patronii de restaurante."Cifra noastră de afaceri din luna mai a scăzut cu aproximativ 65% faţă de anul trecut", a deplâns Zhang Shengtao, manager de operaţiuni la Beijing Huda Catering, care conduce un popular lanţ de restaurante specializat în languste cu usturoi şi condimente."Aşteptăm cu nerăbdare revenirea", a declarat la rândul său Wu Ziwen, managerul unui restaurant Nanjing Dapaidang, un alt lanţ care oferă specialităţi din estul Chinei."Este sigur că am pierdut bani" în ultima lună, chiar dacă livrările la domiciliu ne-au permis să amortizăm puţin şocul, a explicat el pentru AFP.Cu toate acestea, revenirea nu este deocamdată completă. Unităţile pot funcţiona doar la 50% din capacitate.Locuitorii din Beijing trebuie să prezinte, de asemenea, un test PCR negativ, efectuat cu mai puţin de 72 de ore înainte, pentru a putea intra în majoritatea clădirilor şi pentru a utiliza mijloace de transport în comun.