Cozmin Gușă, ipoteză BOMBĂ: întâlnire SECRETĂ la cel mai înalt nivel împotriva lui Iohannis

Patronul Realitatea TV, Cozmin Gușă, susține că a avut loc o nouă întâlnire de tipul ”sufrageria lui Oprea” și mai mulți șefi sau rezerviști din serviciile secrete, în frunte cu Florian Coldea, au gândit un plan prin intermediul căruia să-l scoată pe Klaus Iohannis de pe șine.

„Dupa cât am cercetat astazi(miercuri -n.r.), că cercetăm şi noi, se pare că a existat zilele trecute o nouă sufragerie a lui Oprea. Eu nu spun că s-a întâmplat neapărat în sufrageria lui Gabriel Oprea, dar o nouă sufragerie, cu parte din personajele de atunci, se pare ca s-ar fi organizat, iar miza ar fi fost anti-Iohannis, pentru ca atât Florian Coldea, cât și Laura Codruța Kovesi, ei sunt suparati, considerand ca in pofida faptului ca au incalcat legea amandoi, Iohannis ar fi trebuit sa îi susţină, fara niciun argument. Or, daca acest lucru s-a intamplat, si o sa am confirmarea pana mâine(joi -n.r.), atunci este clar ingrijorarea echipei de campanie pentru genul asta de atacuri care pot sa vina in următoarea perioadă. Deci, daca sufrageria lui Oprea episodul 2, aici ma gandesc si la cel care a dezvaluit acest scandal, Dan Andronic şi colegul lui Mirel Curea, care în aceasta zi au avut o atitudine extrem de contondentă la adresa lui Florian Coldea, care le-ar fi trimis, nu stiu daca mesaje de amenintare, dar oricum mesaje de atentionare, in ultimele zile, poate si in urma editorialul lui Curea pe care l-am dat la Realitatea, legat de evidenta faptului ca Florian Coldea trebuie sa fuga sa se ascunda, pentru ca proiectul lui cu USR alternativa a picat.”, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea Plus.