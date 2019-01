Crește riscul unui RĂZBOI NUCLEAR - Discuțiile dintre SUA și Rusia, eșec total: Ultimatumul expiră în două zile

Rusia şi Statele Unite ale Americii nu au înregistrat 'niciun progres' în cadrul reuniunii de joi cu privire la divergenţele existente între cele două ţări asupra Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), cu două zile înainte de expirarea 'ultimatumului dat' de Washington Moscovei pentru a se conforma pactului, a anunţat ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, citat de TASS, Reuters şi AFP, conform agerpres.ro.

'Din păcate, nu există progrese', a afirmat Serghei Riabkov, după o întâlnire la Beijing cu subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului şi securitate internaţională Andrea Thompson.'Poziţia părţii americane este destul de dură şi de ultimativă', a afirmat Riabkov, adăugând că 'a adus la cunoştinţă părţii americane că discuţia este imposibilă dacă se recurge la tentative de şantaj la adresa Rusiei', potrivit TASS.

În opinia sa, s-a dovedit că SUA nu sunt pregătite pentru un dialog cu Rusia. 'Partea americană încearcă să ne critice pentru modul în care am organizat prezentarea rachetei (Novator 9M729), aflată în centrul conflictului, şi că nu am făcut aşa cum trebuie, dar nu confirmă dacă este gata să continue să discute cu noi anumite măsuri de transparenţă', a afirmat ministrul rus adjunct de externe.



'Fireşte, nu există nicio reacţie la cerinţele noastre cu privire la dispozitivele universale de lansare verticală Mk-41 ca parte a sistemului Aegis Ashore, deja instalate în România şi care vor apărea în curând şi în Polonia', a declarat Serghei Riabkov, indicând că Washingtonul nu a răspuns nici altor îngrijorări ale Moscovei, cum ar fi utilizarea de către SUA a unor rachete ţintă, ale căror caracteristici sunt aproape identice cu cele ale rachetelor balistice cu rază medie de acţiune şi nici cu privire la drone.



Despre prezentarea noii rachete ruseşti, care încalcă - potrivit SUA - prevederile Tratatului INF, Andrea Thompson a declarat în urmă cu o săptămână că 'a fost pur şi simplu ridicol', potrivit Interfax. 'Majoritatea experţilor vă vor spune că a arăta un sistem de rachete în stare statică nu este o dovadă a faptului că raza de acţiune a rachetei corespunde parametrilor din Tratat', a explicat oficialul american, în timp ce Moscova insistă că noua sa rachetă, care a provocat îngrijorare în SUA şi la NATO, are o rază de acţiune de maxim '480 km' şi deci se încadrează în normele prevăzute de acord.



'În plus, cei care au venit la prezentare nu au putut să pună întrebări. A fost pur şi simplu ridicol', a insistat Thompson pentru Deutsche Welle, comentând briefingul organizat la 23 ianuarie de către ministerele de Externe şi Apărării din Rusia a rachetei Novator 9M729, a cărei 'distrugere într-o manieră verificabilă' a fost solicitată de SUA ca principală condiţie pentru a nu se retrage din INF. Washingtonul a calificat acest briefing drept o 'simulare de transparenţă', iar ataşaţii militari ai SUA, Marii Britanii, Franţei, Germaniei, precum şi reprezentanţii misiunilor NATO şi UE au ignorat evenimentul.



Luna trecută, Washingtonul a dat Moscovei un ultimatum de 60 de zile pentru a se conforma tratatului, cerând distrugerea rachetei, avertizând că în caz contrar la 2 februarie va declanşa procedura de retragere din acord.



Potrivit lui Riabkov, poziţia Statelor Unite denotă faptul că ultimatumul dat de 60 de zile a fost destinat doar să camufleze decizia deja luată de a se retrage din Tratat.

În octombrie, preşedintele american Donald Trump a anunţat intenţia SUA de a se retrage din Tratatul INF, pe motiv că Moscova nu respectă prevederile acestuia. Rusia dezminte acuzaţiile 'fără fundament', acuzând la rândul său Washingtonul de încălcarea tratatului.



'Ceea ce se întâmplă este în întregime responsabilitatea Washingtonului', a acuzat Riabkov, spunând că regretă lipsa de progres şi este 'îngrijorat de viitorul securităţii europene şi internaţionale'.



'După cum înţelegem, începe următoarea etapă şi anume faza în care Statele Unite îşi suspendă obligaţiile care îi revin în temeiul Tratatului INF', a remarcat responsabilul diplomatic rus, adăugând că procedura de retragere a Washingtonului din INF 'va începe, se pare, în weekend'.



Tratatul INF, încheiat în 1987, interzice Rusiei şi SUA utilizarea de rachete cu o rază de acţiune între 500 şi 5.500 de km şi a pus capăt crizei rachetelor declanşate în 1980 prin desfăşurarea de rachete sovietice SS-20 cu focoase nucleare ce ţinteau capitale occidentale.