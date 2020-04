Credite de la Raiffeisen Bank pentru antreprenorii care contribuie la combaterea efectelor pandemiei

Raiffeisen Bank adaptează programul de creditare factory dedicat afacerilor la început de drum, pentru a veni şi în sprijinul antreprenorilor care dezvoltă produse sau servicii care contribuie activ la lupta împotriva efectelor crizei sanitare, potrivit unui comunicat al băncii.

Astfel, ideile de afaceri care oferă produse sau servicii utile în această perioadă vor fi analizate cu prioritate şi vor primi rapid finanţarea astfel încât să îşi poată implementa ideea imediat, potrivit agerpres.ro.

Fabrica de idei este deschisă până pe 18 mai 2020 tuturor antreprenorilor care au o idee sau un business care prin serviciile sau produsele oferite sprijină sau contribuie la bunăstarea comunităţii, ca de exemplu: producţia de accesorii medicale de protecţie (măşti de unică folosinţă, halate de unică folosinţă, mănuşi etc.); producţia dispozitivelor de izolare/protecţie medicală de tip izolete, corturi medicale etc.; producţia de substanţe pentru curăţare/igienizare; producţia bunurilor alimentare şi nealimentare de baza, inclusiv produse agricole; servicii de transport/livrare; servicii de curăţenie/dezinfecţie; cursuri online, servicii IT care să permită prestarea muncii distanţă şi aplicaţii mobile care să ajute în contextul actual; farmacii şi fitofarmacii.

"Cu toate ca sunt o parte importantă a comunităţii din care fac parte, startup-urile şi IMM-urile sunt cele mai vulnerabile companii în faţa pandemiei provocate de noul coronavirus. Am descoperit însă mulţi antreprenori care au reuşit să se adapteze acestei crize şi au căutat modele noi pentru a se reinventa şi pentru a-şi ajuta comunitatea. De aceea, ne-am dorit ca prin programul factory să le venim în ajutor acestor antreprenori care îi ajuta pe cei din linia întâi şi să contribuim la susţinerea economiei. Astfel, o parte din cele 5 milioane de euro puse la dispoziţia starup-urilor prin programul factory vor fi acordate exclusiv proiectelor care oferă soluţii în contextul pandemiei COVID - 19", a declarat Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank.

Noile date ale desfăşurării programului factory by Raiffeisen Bank sunt următoarele: etapa 1 (înscrierea proiectelor) - până pe 18 mai; etapa 2 (evaluarea proiectelor) - până pe 22 mai; etapa 3 (interviuri pentru susţinerea proiectelor înscrise) - până pe 24 iulie; proiectele care se încadrează în categoria finanţării rapide vor fi tratate cu prioritate.

Pentru eficientizarea procesului de evaluare, participanţii care au afaceri ce oferă soluţii sau produse necesare pentru această perioadă trebuie să completeze chestionarul COVID - 19, disponibil în secţiunea dedicată înscrierilor. Ideile însoţite de acest formular vor fi analizate cu prioritate de echipa factory by Raiffeisen Bank, care va susţine, ulterior, interviuri online cu antreprenorii finalişti, pentru a detalia împreună planul de afaceri propus.

Antreprenorii care trec de etapa interviului vor afla în termen de 7 zile dacă proiectul lor va fi sau nu finanţat.

În ultimii ani, Raiffeisen a intensificat procesul de simplificare şi transformare digitală, dezvoltând o serie de soluţii digitale de creditare, plăţi online şi cu dispozitive mobile care să răspundă nevoii clienţilor de a avea acces la servicii bancare oriunde, oricând.

Raiffeisen Bank oferă servicii universale de banking pentru 2 milioane de clienţi persoane fizice, 92.000 de IMM-uri şi 5.700 de companii mari şi medii. Peste 650.000 clienţi digitali folosesc aplicaţiile Raiffeisen Smart Mobile şi Raiffeisen Online. Banca are o reţea de aproximativ 800 de ATM-uri, 300 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi 20.000 de POS-uri.