AUDIO - Cristi Danileţ ameninţă o jurnalistă. Judecătorul afirmă că a văzut colegi care 'stăteau la masă cu politicieni şi ofițeri din SRI'

La doar două zile după ce Liviu Dragnea a cerut anchetarea circumstanţelor în care o informaţie a intrat în posesia jurnalistului Dan Tăpălagă, judecătorul Cristi Danileţ, fost membru CSM, ameninţă o jurnalistă pentru a o determina pe aceasta să nu publice o informaţie.

Judecătorul Cristi Danileţ a închis recent forumul MaristraţiRO, pe care îl crease în 2004, fiind dezamăgit de faptul că unii colegi ofereau presei detalii despre discuţiile dintre magistraţi. În ultimul mesaj publicat pe formul, judecătorul lansează acuzaţii grave.

"Am întâlnit pe acest grup indivizi care au furnizat ani de-a rândul informații către presă, oameni cu viziuni politice exprimate deschis deși acest comportament este interzis de regulile profesiei, alcoolici care au furnizat poze cu magistrați către presă, bolnavi psihici care au transformat grupul în loc de defulări.

S-au dus atacuri nu suburbane, ci de-a dreptul nesimțite, de la amenințări cu dosare penale la amenințări cu bătaia, cu insulte și calomnii demne de băieți din spatele blocurilor gri.

Am văzut comentarii ale proceselor în curs de derulare, ba până și indivizi care pozau în deontologi dar dincolo stăteau la masă cu politicieni și ofițeri din SRI.

Am văzut cu ochii mei mesaje fw către unii membri CSM care nu erau membri pe grup.

Miștocăreala și umilința au devenit reguli de comunicare. Toate adresele membrilor de aici au fost furate și creat un grup paralel, cu reguli complet arbitrare.

Membri ai inspecției și membri ai CSM au devenit complici la această stare de lucruri.

Șefi de instanțe au devenit la rândul lor abuzatori în acest spațiu de libertate. Dintr-o tribună a păsurilor și soluțiilor, grupul a devenit o platformă mai degrabă politică.

Din păcate, magistratura și-a arătat o față pe care nu o știam. A fost și asta o lecție.

Curând, am constatat că mulți dintre magistrații români sunt cei care se uită la antena3.ro seara și citesc luju.ro dimineața", este o parte din mesajul lui Danileţ, publicat de ziardecluj.ro.

Ulterior, o jurnalistă de la ziardecluj.ro l-a contactat telefonic pe judecătorul Cristi Danileţ, pentru detalii despre mesajul publicat pe forum. Magistratul a început să o ameninţe pe jurnalistă, susţinând că publicarea mesajelor de pe formul ar fi o faptă penală.

O parte a dialogului dintre judecătorul Cristi Danileţ şi jurnalista Mihaela Trif:

Mihaela Trif: Dumneavoastră vorbeați acolo despre niște judecători...

Danileț: Eu l-am înființat ăsta (n.red forumul)

Mihaela Trif: ...la masă cu politicieni și cu ofițeri SRI, persoane care au condamnat pe nedrept, într-un fel sau altul, persoane...

Danileț: Și dumneavoastră vreți acuma să spuneți public ce am spus eu pe un forum intern?

Mihaela Trif: Eu vreau să îmi spuneți la cine vă referiți în această postare. Despre ”grupul paralel” ...

Danileț: Nu o să...

Mihaela Trif: Care au fost amenințările cu dosarele penale...

Danileț: Este un forum existent din 2004 până în 2018, Îs 14 ani de funcționare. În ăștia 14 ani am văzut suficiente.

Mihaela Trif: Da, dar la cine v-ați referit că în ...

Danileț: Dar de ce trebuie să vă dau dumneavoastră explicații? De ce trebuie să vă dau dumneavoastră explicații ce scriu pe un forum intern? Eu vă spun că dacă această comunicare apare în spațiul public, dată de dumneavoastră, comiteți o infracțiune. Nu vă jucați cu focul! Băi, tot ce am spus eu acolo, îmi asum.

(…)

Mihaela Trif: Dar domnule Danileț, nu vă aparține acest mesaj? Nu l-ați scris dumneavoastră?

Danileț: Ba da, dar nu vă aparține dumneavoastră, stimată doamnă. Nu vă aparține dumneavoastră!

Mihaela Trif: Dar, noi considerăm, în politica editorială, ce ne aparține sau ce nu. Eu v-am contactat pentru o declarații suplimentare...

Danileț: Eu zic așa: eu știu legea, dumneavoastră știți jurnalism. Nu aveți voie să publicați o corespondență care nu vi se adresează. Dacă acea corespondență este una care eu am trimis-o altor destinatari decât dumneavoastră și dumneavoastră o publicați, comiteți o infracțiune. Eu vă spun, nu faceți lucrul ăsta. Să nu ziceți că nu ați știut.

Mihaela Trif: Domnule Danileț, în primul rând nu este o infracțiune și în al doilea rând eu nu v-am contactat să vă întreb dacă pot să o public sau nu. V-am contactat să vă întreb dacă vreți să dați mai multe detalii despre cine erau acei judecători... care stăteau la masă cu ofițeri SRI și politicieni.

Danileț: Nu, doamnă! Dar de ce dumneavoastră? De ce să vă dau dumneavoastră...

Mihaela Trif: Mie mi se pare un text foarte, foarte grav și...

Danileț: Sigur că da. Bineînțeles că e grav!

Mihaela Trif: Și de ce să nu vreți să vorbiți public despre acest lucru...

Danileț: Eu și împreună cu echipa care am fost pe Magistrațiro, eu am scris ISTORIE, doamnă, în țara asta! De 14 ani de zile. Bine? Deci am văzut destul!

Mihaela Trif: Și dacă ați scris istorie...

Danileț: După cum am văzut și jurnaliști care șantajează magistrați, doamnă.

Mihaela Trif: Dar eu nu vă șantajez. Eu cu siguranță nu vă șantajez și nu fac parte dintre acei jurnaliști...

Danileț: De ce să vă spun? De ce să vă dau eu dumneavoastră explicații. În ce calitate să vă dau eu dumneavoastră explicații?

Mihaela Trif: În calitate de persoană care a scris această postare, dacă doriți să o comentați presei. Dacă nu ... Eu am obligația să o contactez, în momentul în care scriu un material despre o persoană, să o întreb dacă vrea să dea niște declarații suplimentare.

Danileț: Și eu v-am spus: dacă apar frânturi din acea comunicare, și dumneavoastră nu vi s-a adresat, iar eu știu exact cu e aia scris, atunci vă asumați! No. Fiecare e responsabil, e matur, e vaccinat...

Mihaela Trif: Dar dumneavoastră nu vă asumați să ne spuneți mai multe despre acei judecători care stăteau la masă...

Danileț: Nu, doamnă. Nu mi se pare normal (…).

Ulterior, judecătorul Cristi Danileţ a comentat pe Facebook apariţia în spaţiul public a înregistrării convorbirii cu jurnalista de la ziardecluj.ro.

"Un jurnalist de la un ziar local m-a sunat ieri să îmi ceară relații în legătură cu o postare a mea făcută pe un grup de discuții destinat magistraților, postare ajunsă în posesia sa fără a fi membru în acel grup. Acum discuția purtată de noi telefonic apare pe internet, fără a fi anunțat în prealabil că sunt înregistrat.

Era ultimul mesaj dat pe acest grup, înființat de mine în 2004, întrucât actualul moderator a luat decizia de a-l închide pentru că prea des informații din interior s-au scurs prea des în presă.

Nu am găsit necesar să explic jurnalistului de ce am afirmat anumite aspecte, dintre care unele negative, altele pozitive cu privire la postările magistraților care s-au perindat pe acolo timp de 15 ani. Este un loc în care am scris împreună istoria magistraturii: de la reforma justiției din 2004-2005, la protestul magistraților din 2009, alegerile din CSM 2010, evenimentele din 2012, revocarea din 2013, alegerile pentru CSM din 2016 etc.

În discuția pe care am purtat-o cu jurnalistul am refuzat să dau vreo explicație. Nu am nicio problemă să spun că nu simt nevoia să explic public gândurile mele la încetarea unei activități. Că jurnalistul a procedat la publicarea lor, îl privește. Mie nu îmi face decât publicitate și atât. De fapt, e o avanpremieră la cartea pe care o scriu despre ultimii 20 de ani din magistratura română", scrie Danileţ.