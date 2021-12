Cristian Popescu Piedone: Anul 2022 va însemna TOTUL sau NIMIC! Acum știm rețeta și la anu, vom face și mai mult!

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pe final de an, le promite prin intermediul unei scrisori pentru cetățenii din sectorul pe care îl păstorește că la anul va face mult mai mult ca în acest an. Un an în care a cunoscut oamenii, a rodat o echipă, iar de acum știind rețeta va merge mai hotărât în a pune în aplicare ceea ce a promis la alegeri:

”Anul trecut m-ați trimis la Primarie, sa va reprezint interesele cetățenești!

De atunci, încerc sa nu va dezamăgesc!

Încerc sa gasesc bani și soluții bune pentru problemele comunității!

Uneori, datorită echipei și colaboratorilor, reușesc sa nu dezamăgesc!

Cum îmi place sa va spun, domnișoarelor, doamnelor și domnilor, încercam sa facem imposibilul... posibil!

Anul cel nou, care urmeaza curând... poate va fi mai bun! Dumnezeu știe ce-o sa-i aștearnă in calendar și pentru mine și pentru dumneavoastra! Pana atunci... facem bilanțul blocurilor reabilitate in ultimele patru luni!

Sunt 15

15 blocuri au fost reabilitate termic in ultimele patru luni! Datorită echipei Piedone și-a unor constructori profesioniști și parolisti!

Voiam mai multe, dar... atât am putut, momentan!

Stim unde am gresit, stim rețeta cea buna, așa ca-n anul care urmează, ne-am planificat sa reabilitam termic... 100 de blocuri!

Și mai avem destule alte planuri mari pentru comunitate! (Vi le voi detalia in curând)

Știu....

2022 VA ÎNSEMNA TOTUL SAU NIMIC

Sunt conștient!...

Sa ne păzească bunul Dumnezeu pe toți și vom reuși sa facem din Sectorul 5... etalon de civilizatie și de confort!

Cu respect, primarul Piedone”, scrie edilul pe pagina sa de Facebook.