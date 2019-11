Cristiano Bergodi: Arbitrul i-a dat o mână de ajutor lui FC Botoșani

Cristiano Bergodi, antrenorul lui FC Voluntari, a declarat, duminică, în urma înfrângerii suferite în fața lui FC Botoșani, că deși au jucat bine, elevii săi nu au avut deloc noroc. În plus, antrenorul a dat vina pe arbitrajul partidei pentru eșecul echipei sale, scrie Mediafax.

”Am jucat bine, am condus, am avut și 2-3 situații bune de a majora avantajul. Cred că și arbitrul a dat o mână de ajutor oaspeților, nu cred că a fost fault la faza de la primul lor gol. Am pierdut echilibrul în repriza secundă. Din păcate, nu ne ajută nimic! N-avem noroc, nimic nu e ușor. Puteam să continuăm să jucăm în repriza secundă cum am jucat în prima, dar suferim foarte mult la fazele fixe. Moralul scade, nu e ușor. Lucrăm bine la antrenamente, ei se antrenează bine, dar e nevoie și de rezultate”, a spus Cristiano Bergodi la Look Sport.

În clasamentul Ligii 1, FC Botoşani se află pe locul 5, cu 22 de puncte, iar FC Voluntari este pe poziţia 14, cu 7 puncte.