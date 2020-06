Antrenorul CSU Craiova, Cristiano Bergodi, s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei lui în meciul câştigat cu FC Botoşani, potrivit news.ro.

Citește și: Rareș Bogdan desființează ce s-a spus despre el: Întreg articolul este o tâmpenie

"A fost un meci reuşit din toate punctele de vedere. Fizic, a arătat mai bine echipa, mai mult ritm de joc şi am avut şi două, trei ocazii bune. Eu zic că echipa a jucat bine, cu excepţia ultimelor minute, când am luat gol. Dar sunt mulţumit, vreau să-i felicit pe băieţi. Era foarte, foarte important să câştigăm aceste două meciuri şi e bine aşa. E normal să fie probleme, am venit de puţin timp, dar băieţii au jucat bine din punctul meu de vedere. Jocul nostru a fost mai bun decât în meciul cu Astra, şi din punct de vedere fizic. Îmi place mult ca ehipa să fie compactă în acest moment, mai puternică, pentru că oricum juca bine şi înainte să vin eu. Pentru a câştiga ceva important, nu vorbesc de titlu, în creşterea echipei trebuie să faci mai bine faza defensivă. Vorbind de echipe care luptă pentru titlu, echipe bune, de tradiţie, Clujul are un atacant foarte bun, pe Omrani, şi după, cred eu, împreună cu el, Koljici şi Dugandzici mi-au plăcut mult. Pe Koljici îl ştiam de când am venit aici, mi-a plăcut mereu. Şi Dugandzici a ărătat foarte bine, un jucător puternic, cu tehnică bună, sunt jucători foarte, foarte buni. Avem 4-5 zile până jucăm cu CFR şi sperăm că putem recupera jucătorii care au ieşit de pe teren. Ne pregătim pentru acest meci foarte important. Sper să fie un meci frumos, întâlnim cea mai bună echipă, probabil, şi vom vedea. Sunt doi-trei ani de când Clujul e o echipă foarte bună şi nu e uşor. Trebuie să avem încredere, să avem curaj şi vom vedea ce vom face la CFR", a declarat Bergodi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CS Universitatea Craiova a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Botoşani, într-o restanţă din etapa a III-a a play-off-ului Ligii I. Partida trebuia să aibă loc la 12 iunie, dar a fost amânată după ce medicul echipei FC Botoşani a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Au marcat: Nistor '31, Koljici '72 / Dugandzici '89.