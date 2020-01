CRIZĂ politică, economică și socială în Liban - Cel puțin 160 de persoane au fost rănite în timpul protestelor din Liban

Cel puțin 160 de persoane au fost rănite în timpul protestelor desfășurate sâmbătă în Liban în contextul în care clasa politică nu a reușit să ajungă la un acord privind formarea unui nou guvern, relatează site-ul postului France 24 și citat de mediafax.

Crucea Roșie a informat că 65 de persoane au fost transportate la spital, în timp ce alte 100 au fost tratate la fața locului.

Cetățenii sunt nemulțumiți de faptul că, după ce premierul Saad al-Hariri și-a anunțat demisia în octombrie, clasa politică nu a reușit să ajungă la un acord privind formarea unui nou guvern și nici să prezinte un plan privind redresarea economiei țării.

War like situation in downtown #Beirut, clashes between security and Protestors. Red Cross estimating 75 injured.



Fires across downtown, here after burning of protestors tents. You can hear church bells in background #lebanonprotest #Lebanon pic.twitter.com/i2AqWL77Tv