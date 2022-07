Crucea Roşie Română - 146 de ani de activitate - Șeful organizaţiei: Vom fi alături de oameni în dificultate

"Anul acesta aniversăm 146 de ani de când Societatea Naţională de Cruce Roşie din România îşi desfăşoară activitatea în slujba binelui. Am fost şi vom fi în continuare alături de oameni în cele mai dificile momente, aducând alinare, speranţă celor care au cea mai mare nevoie de ajutor. (...) dacă anul trecut lumea era încă sub semnul pandemiei, iar gândurile şi susţinerea noastră se îndreptau către cei afectaţi de aceasta, 2022 ne-a pus în faţa unei alte crize umanitare, conflictul armat din Ucraina", a spus Ioan Silviu Lefter într-o conferinţă de presă.Potrivit acestuia, campania "Umanitatea nu are graniţe", în sprijinul celor care au fugit din calea războiului din Ucraina, a arătat că "binele nu ţine cont de frontiere". El s-a arătat impresionat de empatia şi mobilizarea poporului român."În decursul a două luni, organizaţia noastră a reuşit să strângă o sumă impresionantă de bani, peste 9 milioane de euro şi donaţii în produse de peste 4 milioane de euro. (...) 250.000 de persoane au fost sprijinite în prima parte a intervenţiei de urgenţă şi apoi 80.000 de persoane au fost asistate în fiecare lună, prin programe şi activităţi", a adăugat Ioan Silviu Lefter.La rândul său, directorul de programe al Crucii Roşii Române, Andreea Furtună, a afirmat că de intervenţiile organizaţiei în cazuri de dezastre naturale sau situaţii de urgenţă au beneficiat, anul trecut, aproape 7.000 de cetăţeni."Cea mai presantă situaţie de urgenţă cu care ne-am confruntat a fost şi în 2021 pandemia de COVID. Crucea Roşie Română a fost alături de instituţiile publice şi unităţile medicale, prin distribuţia de materiale de primă necesitate pentru a preveni răspândirea infectării cu COVID-19 pe teritoriul României, dar ce am făcut diferit în 2021 a fost să contribuim la campania de vaccinare atât prin amenajarea spaţiilor de vaccinare în centre de imunizare din toată ţara, cât şi prin promovarea vaccinării prin campanie de mobilizare a populaţiei (...) Am avut şi intervenţii privind asistarea migranţilor pe teritoriul României", a spus Andreea Furtună.Ea a menţionat că în 2021 programul social a însemnat la nivel naţional peste un milion de ore de voluntariat, 1.323 de voluntari şi un buget de peste 20 milioane de lei, iar activităţile au constat în proiecte de economie socială, dar şi în demersuri de sprijin social."Filialele noastre se străduiesc să asiste populaţia vulnerabilă din România atât prin servicii sociale acreditate, cât şi prin programe alimentare. Cel mai important program alimentar pe care Crucea Roşie Română îl implementează din 2009 este 'Banca de alimente', care (...) a reuşit să strângă 29 de tone de alimente şi să sprijine aproape 6.000 de voluntari", a adăugat Andreea Furtună.