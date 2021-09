CSM Bucureşti a transferat-o pe extrema Alexandra Dindiligan

Echipa feminină de handbal CSM Bucureşti a transferat-o, miercuri dimineaţa, pe extrema stânga Alexandra Dindiligan, care a evoluat până acum la HC Zalău, a anunţat clubul bucureştean pe site-ul său oficial.

Dindiligan, în vârstă de 24 de ani, a fost adusă pentru a acoperi golul din flancul stâng al campioanei după accidentările franţuzoaicei Siraba Dembele şi olandezei Martine Smeets.

Alexandra Dindiligan, născută pe 16 februarie 1997, la Galaţi, a câştigat aur la Campionatul Mondial de junioare în 2014, în Macedonia, dar şi bronz la Campionatul Mondial pentru tineret din Rusia, în 2016. Ea şi-a început cariera sportivă la Handbal Art Galaţi, iar ulterior a evoluat la CNOE Râmnicu Vâlcea. La senioare şi-a făcut debutul la ''U'' Cluj, echipă la care a evoluat din 2015 până în 2020, când s-a transferat la HC Zalău.CSM Bucureşti a anunţat că Siraba Dembele a revenit la antrenamente după accidentarea gravă pe care a suferit-o.''Recuperarea a decurs foarte bine, am lucrat bine la un centru în Franţa, dar încă nu sunt pregătită să joc, mai am de lucrat până voi fi aptă. Medicul va decide când voi fi pregătită să joc, însă nu trebuie să forţez. A fost o accidentarea gravă şi lucrurile decurg greu, pas cu pas'', a mărturisit Siraba Dembele Pavlovic.Fosta campioană mondială şi europeană a reiterat că în acest sezon ''obiectivul principal este calificarea la turneul Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta''.''Toate echipele din acest an sunt foarte valoroase, nivelurile sunt apropiate şi meciurile vor fi strânse. Va fi o competiţie foarte dificilă, care va solicita jucătoarele şi echipele'', a spus Dembele. CSM Bucureşti a debutat cu stângul, pierzând cu 21-22 în deplasare cu Team Esbjerg, după ce a condus cu 21-18.Dembele s-a arătat nerăbdătoare să joace în faţa fanilor bucureşteni, deoarece nu a avut această şansă până acum din cauza pandemiei: ''Abia aştept să joc din nou în faţa fanilor. E un sentiment diferit cu fani în tribune, îţi dă motivaţie, e extraordinar''.CSM Bucureşti va juca sâmbătă un nou meci în Liga Campionilor, cu Rostov pe Don, în Sala Dinamo din Capitală, de la ora 17:00.