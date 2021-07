CSM Politehnica Iaşi l-a transferat pe Tiberiu Serediuc

Mijlocaşul Tiberiu Serediuc a semnat un contract cu CSM Politehnica Iaşi, a anunţat, vineri, clubul ieşean, potrivit news.ro.

Născut la Suceava pe 2 iulie 1992, Tiberiu Serediuc (1,68m) are aproape 200 de prezenţe în Liga I din România. În prima parte a acestui an a adunat 15 prezenţe pe teren în echipa formaţiei AS Rodos, din a doua ligă a Greciei.

Bucovineanul are şi selecţii în echipele naţionale de juniori şi tineret ale României.

De asemenea, Poli Iaşi l-a achiziţionat şi pe mijlocaşul defensiv Cristian Nicuşor Puşcaş.

Născut la Reghin pe 29 ianuarie 1994, Cristi Puşcaş (1,88m) are peste 150 de prezenţe în liga secundă din România, dar a bifat şi 20 de jocuri în prima divizie din ţara noastră la Dunărea Călăraşi, precum şi un meci pentru FCSB în preliminariile Europa League. În sezonul trecut a luptat pentru promovarea în Liga I cu Dunărea Călăraşi, formaţie pentru care a jucat de 22 de ori şi a marcat 2 goluri.